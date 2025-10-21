¿Pagarán Bono de Fin de Año a pensionados del IVSS y Amor Mayor? Esto es lo que se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria comenzó el pago del Bono de Fin de Año 2025 el pasado 15 de octubre, con un monto de 3.980 bolívares (equivalentes a 20 dólares según la tasa del BCV). Este bono fue otorgado a los trabajadores activos y jubilados de la administración pública como parte de las medidas económicas de cierre de año. Sin embargo, los pensionados del IVSS y los beneficiarios del programa Amor Mayor aún esperan confirmación sobre si también recibirán esta asignación.

Hasta la fecha, no hay anuncio oficial que confirme el pago del Bono de Fin de Año a los pensionados. No obstante, considerando que en años anteriores el Gobierno ha extendido beneficios similares a los adultos mayores, existe una alta probabilidad de que el depósito se concrete en las próximas semanas, coincidiendo con el pago del primer mes de aguinaldos y la pensión de octubre.

Monto estimado del posible bono

De acuerdo con estimaciones no oficiales, el monto que podría asignarse a los pensionados oscilaría entre 10 y 15 dólares, calculado a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Este pago tendría como objetivo complementar los ingresos de los adultos mayores, quienes dependen en gran medida de su pensión mensual para cubrir alimentos, medicinas y servicios básicos.

Foto: Pago de pensionados IVSS y Amor Mayor

Fechas tentativas del pago de aguinaldos

El calendario tradicional de aguinaldos del sector público se mantendría sin grandes cambios en 2025. Aunque no ha sido confirmado oficialmente, se estima el siguiente cronograma:

Primer mes de aguinaldos: entre el 10 y 15 de octubre (ya pagado).

Segundo mes: entre el 3 y 7 de noviembre.

Tercer mes: entre el 25 y 28 de noviembre.

Este esquema permitiría a los trabajadores y pensionados disponer de fondos antes de la temporada decembrina.