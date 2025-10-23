Extraoficial | Esta sería la fecha probable del pago del segundo mes de aguinaldos

Suscríbete a nuestros canales

A medida que avanza el último trimestre del año, crece la expectativa entre los empleados públicos, jubilados y pensionados del país por el pago del segundo mes de aguinaldos. Este beneficio laboral, considerado una tradición de la temporada decembrina, representa un ingreso clave para millones de familias venezolanas que esperan aliviar sus gastos antes de las festividades.

Cronograma extraoficial de pagos

De forma extraoficial, se estima que el segundo mes de aguinaldos será cancelado entre el lunes 3 y el viernes 7 de noviembre. Aunque las autoridades no han emitido un anuncio formal, este rango coincide con las fechas manejadas en años anteriores por los entes gubernamentales.

Cómo se distribuyen los aguinaldos en Venezuela

El esquema de pago de aguinaldos en el país se divide en tres partes, que suelen cancelarse en diferentes momentos:

Primer pago: durante los primeros diez días de octubre.

Segundo pago: estimado para la primera semana de noviembre.

Tercer pago: previsto entre el 25 y el 28 de noviembre.

Aunque todavía no hay información oficial, persisten rumores sobre la posibilidad de un cuarto mes de aguinaldos o una bonificación especial de fin de año. En años anteriores, el Gobierno ha anunciado beneficios adicionales en las semanas previas a Navidad, por lo que muchos trabajadores mantienen la esperanza de recibir un pago extra, las autoridades podrían confirmar esta medida a través de los canales digitales del Estado.

Foto: Cortesía

Cabe destacar que las fechas mencionadas son de carácter extraoficial, por lo que se recomienda a los trabajadores y pensionados mantenerse atentos a las publicaciones del Ministerio del Trabajo y del IVSS.