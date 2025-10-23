Servicios

IVSS aclara el plazo exacto para validar un reposo y los documentos que debes presentar

El IVSS aconseja a los trabajadores cumplir con los tiempos y requisitos establecidos para asegurar el pago oportuno del beneficio.

Por

Jessica Molero Gómez
Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 04:28 pm
Validar un reposo médico en el IVSS
Foto: Cortesía
La validación de un reposo médico ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es un procedimiento obligatorio para los trabajadores asegurados que se encuentren incapacitados temporalmente. Este trámite oficializa la situación de incapacidad y permite que el trabajador tenga derecho a recibir la compensación económica correspondiente durante el tiempo que no pueda desempeñar sus funciones laborales.

Por qué es importante validar un reposo ante el IVSS

Validar un reposo garantiza que el trabajador reciba indemnización desde el cuarto día de incapacidad, ya sea por enfermedad común, accidente laboral o maternidad. Este proceso asegura que los beneficios otorgados por el IVSS sean entregados de manera oportuna y protege al empleado ante cualquier eventualidad durante su período de incapacidad.

El asegurado debe acudir a la validación del reposo dentro de los tres días continuos posteriores a la emisión del mismo. Cumplir con este plazo es esencial para evitar retrasos en el pago del subsidio, el procedimiento comienza con la solicitud de una cita según la especialidad médica correspondiente y la posterior evaluación por el personal autorizado del IVSS.

Documentos requeridos para la validación

Para completar el proceso de manera correcta, el trabajador debe presentar:

  • Reposo médico original y copia.

  • Resultados de estudios médicos (laboratorios, radiografías, ecografías, entre otros).

  • Cédula de identidad.

  • Copia de la cuenta individual del IVSS, disponible en el portal web.

  • Números de contacto personales y laborales.

  • Correos electrónicos del asegurado y del empleador. 

Validar un reposo médico en el IVSS

Dónde se realiza la validación en Caracas

Existen dos sedes principales en Caracas para validar reposos médicos, la primera se encuentra en El Paraíso, avenida Washington, final Puente 9 de Diciembre, conjunto residencial El Paraíso, primera etapa PB, con los teléfonos 0212-4611421, 0212-4611962 y 0212-461261. La segunda oficina está en Parque Central, edificio Caroata, Nivel Bolívar, con contacto en 0212-5773154 y 0212-5774956.

