José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles: Revista Bohemia de colección. ¿Dónde comprarla al mayor?

Suscríbete a nuestros canales

La revista Bohemia lanza una edición de colección imperdible con motivo de la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos. Aquí te contamos dónde adquirirla y cómo hacer su compra al mayor.

¿Dónde y cómo comprar la revista Bohemia?

Esta edición especial de Bohemia es un verdadero tesoro para coleccionistas y devotos. Representa un recuerdo tangible de un acontecimiento histórico para Venezuela y la Iglesia Católica en el mundo.

Puedes comprarla en kioscos y puntos de venta de todo el país. Pero, si quieres realizar compras al mayor, debes comunicarte al teléfono +58 424-1221655 para mayor información. No pierdas esta oportunidad.

Contenido exclusivo

Este número conmemorativo rinde homenaje a dos figuras que han marcado la fe, la ciencia y el amor al prójimo, en una publicación que combina historia, devoción y contenido exclusivo desde el Vaticano.

En sus páginas, los lectores encontrarán fotografías inéditas de la ceremonia de canonización, testimonios de milagros, y un recorrido por la vida y obra del Doctor José Gregorio Hernández, ejemplo de humildad, servicio y entrega. También ofrecerá interesantes reportajes relacionados a su carrera como médico de los pobres y lugar de nacimiento.

Además, se destaca la vida consagrada de la Madre Carmen Rendiles, cuyo carisma y sacrificio inspiran a generaciones.

Ya lo sabes, contáctanos y haz tu compra al mayor +58 424-1221655 de la revista Bohemia de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles.

¡Una revista que quedará para la historia!