¿Regresará al extranjero? Darwin Machís tiene un nuevo pretendiente fuera del FUTVE

El extremo venezolano Darwin Machís podría estar cerca de protagonizar un nuevo e importante cambio de aires en su carrera.

De acuerdo con reportes de la prensa peruana, el histórico club Alianza Lima ha mostrado un firme interés en el jugador de la Vinotinto de cara a la próxima ventana de transferencias, lo que podría significar su regreso al fútbol internacional tras un breve pero productivo paso por la Liga FUTVE.

La posible llegada de Machís al fútbol incaico representa una oportunidad de relanzamiento para el atacante, quien se unió al UCV FC tras finalizar su vínculo con el Real Valladolid y quedar como agente libre en Europa.

Regreso productivo en Venezuela

Desde su retorno a Venezuela, Darwin Machís ha demostrado que su calidad sigue intacta. En los ocho partidos disputados con el conjunto universitario, el habilidoso extremo registra un saldo positivo de tres goles y dos asistencias.

Esta producción inmediata de cinco contribuciones directas a gol ha vuelto a colocar al jugador de 32 años en el radar de clubes del extranjero. Su rendimiento en la Liga FUTVE ha cumplido su objetivo primario: recuperar minutos, confianza y ritmo de juego.

Según los medios peruanos, Alianza Lima estaría buscando reforzar sus bandas con un jugador que aporte velocidad y desborde, características que definen el estilo del criollo. La directiva del club limeño vería en el venezolano una opción ideal para fortalecer su plantilla.

Posible regreso a la Vinotinto

Para Darwin Machís, este posible fichaje podría ser la llave para regresar a la órbita de la Vinotinto. Sus números con la selección nacional son bastante positivos con 11 goles y cuatro asistencias, disputando la Copa América y las Eliminatorias mundialistas.

Aunque UCV FC querrá retener a su estrella, la posibilidad de un salto a un club con ambiciones continentales sería difícil de rechazar para el jugador, que busca cerrar con broche de oro su trayectoria en el extranjero y recuperar su rol fundamental en la selección venezolana.