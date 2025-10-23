Halloween en Miami: Los eventos más divertidos para disfrutar en familia en este mes

Suscríbete a nuestros canales

Miami se prepara para vivir un Halloween lleno de color, música y diversión, y es que, durante todos estos últimos días de octubre, la ciudad ofrecerá eventos para grandes y pequeños, con propuestas que van desde fiestas en azoteas con vista al mar hasta festivales familiares con juegos y concursos.

Entre las actividades más destacadas está el Howl-o-ween Pawrty en W Miami, que combina la diversión humana con la ternura de los animales. El evento contará con un desfile de disfraces para perros, bocados temáticos y cócteles inspirados en la noche de brujas, además, Tala Beach organizará una celebración similar con premios, bebidas especiales y donaciones a la Humane Society of Greater Miami.

Para quienes disfrutan de la vida nocturna, la ciudad ofrecerá experiencias exclusivas como la Haunted W Miami Rooftop Party, donde los asistentes podrán bailar bajo las estrellas con DJs en vivo y luces LED envolventes. También, Mayami Wynwood transformará su espacio en un escenario de terror con tres noches temáticas: House of Sins, Haunted Circus y The Last Rites, cada una con su propia atmósfera misteriosa y coctelería personalizada.

Diversión familiar y actividades educativas

Las familias tendrán su propio espacio en el Kiddo-Ween Festival de Bayside Marketplace, un evento gratuito que incluirá:

Zona de juegos y castillos inflables.

Actividades de “truco o trato” y concursos.

Espectáculos, música y premios sorpresa.

Por su parte, el Frost Museum of Science celebrará su tradicional Spooky Science Monster Mash, con experimentos, demostraciones científicas y actividades interactivas para niños y adultos.

Los locales Palm Tree Club y Level 6 ofrecerán cenas y eventos de lujo inspirados en Halloween, con menús especiales, cócteles de autor y música en vivo. Estas experiencias, pensadas para quienes buscan un toque de elegancia, prometen noches llenas de sabor y diversión en entornos frente al mar con vistas espectaculares de Miami.

Foto: Kiddo-Ween Festival de Bayside Marketplace

El legendario MAI-KAI en Fort Lauderdale pondrá el broche final con su espectáculo polinesio adaptado a la temporada. Este famoso restaurante combinará sus shows en vivo con un ambiente misterioso, cocteles artesanales y un concurso de disfraces ambientado en los mares del sur.