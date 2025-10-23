Servicios

Halloween en Miami: Los eventos más divertidos para disfrutar en familia en este mes

Miami se consolida como uno de los destinos más vibrantes para celebrar Halloween, ofreciendo actividades únicas para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

Por

Jessica Molero Gómez
Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 04:06 pm
Haunted W Miami Rooftop Party
Foto: Cortesía
Miami se prepara para vivir un Halloween lleno de color, música y diversión, y es que, durante todos estos últimos días de octubre, la ciudad ofrecerá eventos para grandes y pequeños, con propuestas que van desde fiestas en azoteas con vista al mar hasta festivales familiares con juegos y concursos. 

Entre las actividades más destacadas está el Howl-o-ween Pawrty en W Miami, que combina la diversión humana con la ternura de los animales. El evento contará con un desfile de disfraces para perros, bocados temáticos y cócteles inspirados en la noche de brujas, además, Tala Beach organizará una celebración similar con premios, bebidas especiales y donaciones a la Humane Society of Greater Miami.

Para quienes disfrutan de la vida nocturna, la ciudad ofrecerá experiencias exclusivas como la Haunted W Miami Rooftop Party, donde los asistentes podrán bailar bajo las estrellas con DJs en vivo y luces LED envolventes. También, Mayami Wynwood transformará su espacio en un escenario de terror con tres noches temáticas: House of Sins, Haunted Circus y The Last Rites, cada una con su propia atmósfera misteriosa y coctelería personalizada.

Diversión familiar y actividades educativas

Las familias tendrán su propio espacio en el Kiddo-Ween Festival de Bayside Marketplace, un evento gratuito que incluirá:

  • Zona de juegos y castillos inflables.
  • Actividades de “truco o trato” y concursos.
  • Espectáculos, música y premios sorpresa.

Por su parte, el Frost Museum of Science celebrará su tradicional Spooky Science Monster Mash, con experimentos, demostraciones científicas y actividades interactivas para niños y adultos.

Los locales Palm Tree Club y Level 6 ofrecerán cenas y eventos de lujo inspirados en Halloween, con menús especiales, cócteles de autor y música en vivo. Estas experiencias, pensadas para quienes buscan un toque de elegancia, prometen noches llenas de sabor y diversión en entornos frente al mar con vistas espectaculares de Miami.

Foto: Kiddo-Ween Festival de Bayside Marketplace

El legendario MAI-KAI en Fort Lauderdale pondrá el broche final con su espectáculo polinesio adaptado a la temporada. Este famoso restaurante combinará sus shows en vivo con un ambiente misterioso, cocteles artesanales y un concurso de disfraces ambientado en los mares del sur. 

