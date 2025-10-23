Halloween 2025: ¿Dónde es más barato comprar en Estados Unidos, Walmart o Target?

Suscríbete a nuestros canales

La celebración de Halloween el 31 de octubre es un evento de gran envergadura en Estados Unidos, donde la tradición de "dulce o truco" impulsa una demanda masiva de golosinas. Para este año 2025, las proyecciones indican que el gasto de los consumidores estadounidenses en caramelos alcanzará los US$3900 millones, lo que convierte la búsqueda de las mejores ofertas en una prioridad.

Los principales minoristas, Walmart y Target, se alistan para captar este mercado ofreciendo diversas promociones, pero es crucial examinar cuál de las dos cadenas ofrece, en última instancia, los precios más convenientes para el consumidor.

Ambas corporaciones han desplegado estrategias de mercadeo para atraer a los compradores que buscan abastecerse para la Noche de Brujas. Walmart ha comunicado que sus clientes podrán beneficiarse de un ahorro significativo, prometiendo hasta un 30% de descuento en una variedad de dulces, chocolates y bombones de temporada. Por su parte, Target ha optado por un enfoque que combina precios bajos en paquetes iniciales y descuentos porcentuales en marcas seleccionadas.

Para determinar la opción más económica, es indispensable comparar los precios de productos idénticos. En una revisión de artículos populares, Walmart generalmente muestra precios unitarios inferiores a los de su competidor, dicha diferencia se evidencia en varias golosinas de marcas reconocidas que son esenciales en cualquier bolsa de Halloween.

Foto: Halloween 2025 Walmart y Target dulces

A pesar de que Walmart lidera en el precio por unidad, la estrategia de Target de ofrecer promociones por volumen puede resultar ventajosa para los consumidores que compran grandes cantidades. Aunque el precio regular de los artículos individuales de Target pueda ser más alto, sus ofertas en paquetes especiales o formatos grandes a veces superan la relación costo-beneficio de su competidor. Por ejemplo, en el caso de los Reese’s Peanut Butter Pumpkins, Target ofrece un paquete más grande (9,6 onzas) por un precio promocional de US$4,79, lo que representa una mejor inversión para quien necesite más cantidad.

Foto: Halloween 2025 Walmart y Target dulces

Por ende, los compradores que busquen el precio más bajo para artículos individuales en Halloween 2025 probablemente encontrarán una ligera ventaja en Walmart, sus descuentos porcentuales y precios unitarios suelen ser más competitivos. No obstante, aquellos que busquen la mayor cantidad de dulce por dólar, especialmente en formatos familiares o promocionales, deben revisar cuidadosamente las ofertas por volumen de Target.