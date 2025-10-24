Feria de la Chinita 2025: Estos son los artistas internacionales y nacionales que se presentarán

Suscríbete a nuestros canales

La Feria de la Chinita 2025 se consolida como uno de los eventos más esperados del año en Maracaibo. Las autoridades anunciaron que además de la tradicional Basílica de la Virgen de Chiquinquirá, se sumarán nuevos escenarios como el Parque Ana María Campos y la Vereda del Lago, ampliando así la oferta cultural y turística.

El comité organizador presentó un cronograma cargado de actividades que abarcan desde el 14 hasta el 18 de noviembre. Durante esos días, Maracaibo vivirá jornadas continuas desde las 4:00 pm hasta la medianoche con una mezcla de fe, arte y entretenimiento.

Una de las principales apuestas de la edición 2025 es el programa “Maracaibo Emprende”, una iniciativa que busca fortalecer la economía regional. Este proyecto permitirá a artesanos, diseñadores y pequeños empresarios mostrar y vender sus productos en puntos estratégicos como la Concha Acústica del Ana María Campos y la Plaza de la República.

El componente musical será uno de los mayores atractivos del evento, ya que se espera la participación de más de 100 artistas entre nacionales e internacionales, ofreciendo una fusión de géneros como gaita, merengue, pop y vallenato. Entre los nombres confirmados destacan Neguito Borjas, Argenis Carruyo, Jossie Esteban, Jean Carlos Centeno, Felipe Peláez, Sergio Vargas y Roberto Antonio, quienes prometen noches de pura energía y alegría. Cada jornada contará con la presentación de 15 artistas, garantizando un ambiente festivo sin pausa.

Uno de los anuncios más celebrados es el regreso del desfile de la Feria de la Chinita, programado para el 9 de noviembre. Este tradicional evento contará con carrozas alegóricas, comparsas y bandas musicales provenientes de distintos municipios del Zulia y otras regiones del país.

Foto: Feria de la Chinita

Las autoridades han garantizado que la feria contará con un amplio despliegue de seguridad y con una ciudad lista para recibir a miles de visitantes. Por ello, se han ejecutado trabajos de recuperación de espacios públicos, mejoras viales y embellecimiento urbano para ofrecer una experiencia segura y agradable.