LVBP: Magallanes le da la bienvenida a este súper prospecto de los Angelinos

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 ha iniciado de una manera no ideal para los Navegantes del Magallanes. El equipo dirigido por Eduardo Pérez no ha podido engranar en el apartado ofensivo del juego, por lo que no han podido ayudar de buena manera la excelente labor del cuerpo de lanzadores, lo que se ha traducido en tan solo una victoria en los cinco compromisos que han disputado hasta ahora.

Sin embargo, la campaña todavía es sumamente joven, y los turcos tienen tiempo de sobra para darle un giro de 180 grados a la situación. Para intentar que este cambio se de rápido, los filibusteros sumarán piezas importantes en los próximos días, y de hecho, este viernes 24 de octubre ya recibieron la incorporación de una de ellas, con la llegada del prospecto Nelson Rada, de los Angelinos de Los Ángeles.

Nelson Rada se incorporó al Magallanes

Como bien adelantó el gerente deportivo del Magallanes, Federico Rojas, el pasado martes 21 de octubre en declaraciones para la LVBP, los Navegantes del Magallanes recibieron este viernes 24 de octubre la llegada del talentoso venezolano Nelson Rada, jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, quien es actualmente el prospecto número siete de la franquicia.

Rada, oriundo de Valencia, es un jugador de tan solo 20 años de edad, que viene de despuntar este año en Doble A y Triple A, al batear para .292/.398/.360/.758. El carabobeño se caracteriza por ser un toletero de mucho contacto, con facilidad para embasarse y de gran velocidad en las bases, como lo demuestran sus 54 bases robadas. Eso sí, no es un bateador de poder, ya que en sus 489 turnos sonó solamente par de cuadrangulares.

Según añadió Federico Rojas en las declaraciones recogidas por el equipo de prensa de la LVBP, Nelson Rada tiene permiso para jugar durante mes y medio con La Nave, y será inscrito durante la próxima semana.