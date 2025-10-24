Maite Delgado compartió fotos inéditas de su boda con extenista

Suscríbete a nuestros canales

Hace 31 años la presentadora y exreina de belleza Maite Delgado, selló su amor con Alfonso Mora, en una boda increíble transmitida a todo el país por Venevisión. Al conmemorarse un nuevo aniversario, La criolla posteó las fotos más bonitas de aquel mágico momento con su esposo y padre de sus dos hijos.

Fotos inolvidables

A través de Instagram Miss Anzoátegui en el Miss Venezuela 1986, posteó un carrusel de imágenes muy sonriente y radiante vestida de novia. Mientras que Mora, estaba con un clásico esmoquin que lo hizo lucir como un galán.

En las fotografías aparece Maite posando con su papá, amigos cercanos, la familia de Alfonso y con algunos compañeros de trabajo, en un momento que marcó para siempre su vida con el hombre con quien ha creado un hogar muy estable el cual creció con sus dos hijos, Alfonso Fernando y Santiago.

“Todavía es mi semana aniversaria. Yo el día de mi boda civil más enamorada que Candy de Terrie”, escribió en Instagram, con las hermosas imágenes que hicieron despertar muchos comentarios de halagos por su larga relación.

En otro video colgado en sus historias, la animadora número uno del país, informó que ese día cayó un palo de agua enorme, pero que no dañó la preciosa boda eclesiástica que vivieron, en la Maite llevó un vaporoso vestido con flores y tocado.