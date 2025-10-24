Venezolanos brillaron en los Premios Billboard de la Música Latina 2025

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este jueves 23 de octubre, el talento y la fuerza de los latinos se hizo sentir en una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, en la ciudad de sol Miami, Florida. Una velada transmitida por Telemundo, a la cual asistieron grandes invitados, entre ellos varios venezolanos.

Venezuela presente en los premios

Los criollos se hicieron sentir en la alfombra con su estilo y elegancia, que los fotógrafos y Telemundo capturan de primera mano, publicando todo en las redes sociales.

Una de las primeras que llegó fue la modelo y exparticipante de “La Casa de los Famosos”, Aleska Génesis, con un ajustado vestido y un estilismo muy al estilo de Marilyn Monroe. La belleza lanzó besos a los fotógrafos.

La creadora de contenido Isabella Ladera, fue otra presente en la celebración musical llevando un vestido ceñido al cuerpo con pronunciada apertura en la espalda. Todo un derroche de sensualidad como solo ella lo sabe dar.

Gisselle Reyes también fue invitada por la cadena a la celebración, siendo una de las que estaban en primera fila. Para los premios la guaireña optó por llevar un traje blanco con detalles en dorado de Daniel Fabregas.

La parte masculina también hizo acto de presencia en los Premios Billboard de la Música Latina, con Danny Ocean, quien se mantuvo muy fiel a su estilo urbano. El intérprete realizó una presentación muy playera.

Llena de brillo y con una braga muy ajustada en azul claro, deslumbró Karina. Mientras que Carlos Baute, se mostró muy elegante y casual con un traje negro muy acorde para la ocasión.