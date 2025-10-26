Eva Blanco cumplió 96 años: Un icono y pionera del arte dramático en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 25 de octubre estuvo de cumpleaños la respeta y querida actriz venezolana Eva Blanco. 96 años cumplió la artista fundadora del arte dramático en Venezuela, con telenovelas icónicas como “El derecho de nacer”, “Esmeralda”, “La zulianita”, “Peregrina”, entre muchas otras.

Un gran legado

Aunque Eva no posee redes sociales, cuentas en Instagram de novelas no dudaron en pronunciarse por la vuelta al sol de la gran artista. Todos resaltaron el legado de la caraqueña, quien no solo se destacó en la televisión, sino también en teatro, películas y radio, siendo una locutora profesional.

Nacida el 25 de octubre de 1929, siempre quiso ser actriz, protagonizando una producción muy especial para los venezolanos, “Historia de tres Hermanas", junto a su tocaya Eva Moreno y Doris Wells.

Sus últimas novelas fueron “La Viuda joven”, en el 2011, “Válgame Dios”, en 2012, y “Entre tu amor y mi amor”, del 2016, con el papel de Elvia Mondragón.

Mensajes de cariño

Su recuerdo sigue vigente en el corazón de los apasionados de la época de oro de la televisión venezolana, como una figura irrepetible, única y que tiene un legado respetado.

Figuras del medio como Mirtha Pérez y Alba Roversi desearon bonitos comentarios de cumpleaños para la emblemática estrella de la televisión.