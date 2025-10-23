Estos son los resultados de la Europa League

Suscríbete a nuestros canales

Durante este jueves, 23 de octubre, se llevó a cabo la tercera jornada de la presente temporada de la UEFA Europa League y debido al gran nivel que se divisó, es necesario chequear como quedaron cada uno de los resultados.

Algunos desafíos más abultados que otros, no obstante, hubo varios choques electrizantes y la gran sorpresa del día, fue el revés del Porto, uno de los favoritos, contra el Nottingham Forest, un conjunto que viene en ascenso desde la zafra anterior. Aunado a eso, a la Roma también le dieron un batacazo.

Resultados de la tercera jornada en la Europa League:

- Salzburg 2-3 Ferencváros

- Braga 2-0 Estrella Roja

- Feberbahce 2-0 Stuttgart

- Brann 3-0 Rangers

- Go Ahead Eagles 2-1 Aston Villa

- KRC Genk 0-0 Real Betis

- FCSB 1-2 Bologna

- Lyons 2-0 Basel

- Celta de Vigo 2-1 Niza

- Los Lille 3-3 PAOK

- Malmo 1-1 Dinamo Zagreb

- Feyenoord 3-1 Panathinaikos

- Young Boys 3-2 Ludogorest

- Friburgo 2-0 Utrecht

- Celtic 2-1 Sturm

- Tel-Aviv 0-3 Midtjylland

- Nottingham Forest 2-0 Porto

- Roma 1-2 Viktoria Plzeñ.