Estos son los resultados de la Europa League

Durante este jueves, 23 de octubre, se llevó a cabo la tercera jornada de la presente temporada de la UEFA Europa League y debido al gran nivel que se divisó, es necesario chequear como quedaron cada uno de los resultados.
Algunos desafíos más abultados que otros, no obstante, hubo varios choques electrizantes y la gran sorpresa del día, fue el revés del Porto, uno de los favoritos, contra el Nottingham Forest, un conjunto que viene en ascenso desde la zafra anterior. Aunado a eso, a la Roma también le dieron un batacazo.
Resultados de la tercera jornada en la Europa League:
- Salzburg 2-3 Ferencváros
- Braga 2-0 Estrella Roja
- Feberbahce 2-0 Stuttgart
- Brann 3-0 Rangers
- Go Ahead Eagles 2-1 Aston Villa
- KRC Genk 0-0 Real Betis
- FCSB 1-2 Bologna
- Lyons 2-0 Basel
- Celta de Vigo 2-1 Niza
- Los Lille 3-3 PAOK
- Malmo 1-1 Dinamo Zagreb
- Feyenoord 3-1 Panathinaikos
- Young Boys 3-2 Ludogorest
- Friburgo 2-0 Utrecht
- Celtic 2-1 Sturm
- Tel-Aviv 0-3 Midtjylland
- Nottingham Forest 2-0 Porto
- Roma 1-2 Viktoria Plzeñ.