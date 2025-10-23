EUROPA LEAGUE

EUROPA LEAGUE

Estos son los resultados de la Europa League

Uno de los favoritos de esta competición fue sorprendido por otro revelación

Jueves, 23 de octubre de 2025
Estos son los resultados de la Europa League
Durante este jueves, 23 de octubre, se llevó a cabo la tercera jornada de la presente temporada de la UEFA Europa League y debido al gran nivel que se divisó, es necesario chequear como quedaron cada uno de los resultados.

Algunos desafíos más abultados que otros, no obstante, hubo varios choques electrizantes y la gran sorpresa del día, fue el revés del Porto, uno de los favoritos, contra el Nottingham Forest, un conjunto que viene en ascenso desde la zafra anterior. Aunado a eso, a la Roma también le dieron un batacazo.

Resultados de la tercera jornada en la Europa League:

- Salzburg 2-3 Ferencváros

- Braga 2-0 Estrella Roja

- Feberbahce 2-0 Stuttgart 

- Brann 3-0 Rangers 

- Go Ahead Eagles 2-1 Aston Villa 

- KRC Genk 0-0 Real Betis

- FCSB 1-2 Bologna

- Lyons 2-0 Basel

- Celta de Vigo 2-1 Niza

- Los Lille 3-3 PAOK

- Malmo 1-1 Dinamo Zagreb 

- Feyenoord 3-1 Panathinaikos 

- Young Boys 3-2 Ludogorest 

- Friburgo 2-0 Utrecht 

- Celtic 2-1 Sturm

- Tel-Aviv 0-3 Midtjylland

- Nottingham Forest 2-0 Porto

- Roma 1-2 Viktoria Plzeñ.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Fútbol