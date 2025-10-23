Mira la actuación de los dos venezolanos presentes en la UEFA Europa League

Suscríbete a nuestros canales

La tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League tuvo una discreta, pero presente, participación venezolana.

Dos talentos criollos, el joven extremo Kervin "Tuti" Andrade y el ariete Sergio Córdova, vieron minutos con sus respectivos equipos en una jornada que dejó resultados contrastantes.

Kervin Andrade, titularidad agria

Kervin Andrade fue el venezolano con mayor protagonismo al ser incluido en el once titular del Maccabi Tel Aviv para medirse al FC Midtjylland. Pese a la confianza del cuerpo técnico, el equipo israelí no pudo evitar la derrota, cayendo 0-2 en casa.

"Tuti" se mantuvo en el campo durante 62 minutos y, a pesar del resultado adverso para su club, su actuación fue calificada con un 6.5 por el portal especializado Sofascore, reflejando un desempeño con destellos positivos.

Estadísticas del "Tuti" (Maccabi Tel Aviv)

Minutos Jugados: 62

Precisión en Pases: 71%

Tiros Realizados: 1

Duelos Defensivos Ganados: 4

Recuperaciones: 2

La joya criolla demostró sacrificio y participación en el juego, cumpliendo con labores defensivas notables para un extremo, aunque el ataque del Maccabi no logró descifrar la defensa danesa.

Sergio Córdova, entrada revulsiva

Por su parte, el delantero Sergio Córdova ingresó al campo para disputar el tramo final del vibrante encuentro entre el Young Boys y Ludogorets. El duelo, que se resolvió con un emocionante 3-2 a favor de los suizos, permitió a la "Pantera" sumar minutos importantes en la competición continental.

El ariete venezolano ingresó al campo y jugó 12 minutos, un tiempo suficiente para mostrarse participativo y aportar en la gestión de la ventaja de su equipo. Sofascore le otorgó una calificación de 6.6, ligeramente superior a la de su compatriota.

Estadísticas de la "Pantera" (Young Boys)

Minutos Jugados: 12

Precisión en Pases: 80%

Recuperaciones: 1

Duelos Aéreos Ganados: 1

Córdova tuvo una alta precisión en sus pases y ganó un duelo aéreo clave en los minutos finales, demostrando solidez y compromiso en su breve pero efectivo paso por el campo, contribuyendo a que el Young Boys asegurara tres puntos vitales.

Ambos jugadores siguen sumando experiencia en la segunda competición de clubes más importante de Europa, un rodaje valioso para la Vinotinto de cara a sus próximos desafíos internacionales.