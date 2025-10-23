Así se jugará la jornada 3 de la UEFA Europa League

Como es costumbre, después de celebrada la jornada de la Liga de Campeones de la UEFA, este jueves tendrá lugar la tercera fecha de acción de la Fase de Liga de la UEFA Europa League.
Dieciocho partidos tendrán lugar en esta jornada, donde los equipos participantes consideran cada partido clave de cara a sus aspiraciones de situarse entre los mejores ocho de la tabla para avanzar directo a octavos o entre los mejores 24 para ir a Play-offs.
Entre los encuentros más destacados Feyenoord recibe a Panathinaikos en el primer partido de la fecha, Fenerbahçe se enfrenta a Stuttgart, el Porto visita al Nottingham Forest, la Roma juega en casa ante Viktoria Plzen, el Lyon juega ante Basilea y el Celta de Vigo lo hará en Balaídos ante Niza.
Jornada 3 - Europa League
- Feyenoord Rotterdam (Países Bajos) vs Panathinaikos FC (Grecia) - 10:30
- FC Red Bull Salzburg (Austria) vs Ferencvárosi (Hungría) - 12:45
- SC Braga (Portugal) vs FK Crvena Zvezda (Serbia) - 12:45
- Fenerbahçe SK (Turquía) vs VfB Stuttgart (Alemania) - 12:45
- SK Brann (Noruega) vs Rangers FC (Escocia) - 12:45
- Go Ahead Eagles (Países Bajos) vs Aston Villa FC (Inglaterra) - 12:45
- KRC Genk (Bélgica) vs Real Betis Balompié (España) - 12:45
- FCSB (Rumania) vs Bologna FC (Italia) - 12:45
- Olympique Lyonnais (Francia) vs PAOK FC (Grecia) - 15:00
- Malmö FF (Suecia) vs GNK Dinamo Zagreb (Croacia) - 15:00
- BSC Young Boys (Suiza) vs PFC Ludogorets Razgrad (Bulgaria) - 15:00
- SC Freiburg (Alemania) vs FC Utrecht (Países Bajos) - 15:00
- Celtic FC (Escocia) vs SK Sturm Graz (Austria) - 15:00
- Maccabi Tel Aviv FC (Israel) vs FC Midtjylland (Dinamarca)
- Nottingham Forest FC (Inglaterra) vs FC Porto (Portugal) - 15:00
- AS Roma (Italia) vs FC Viktoria Plzeň (República Checa) - 15:00