Europa League

Así se jugará la jornada 3 de la UEFA Europa League

Dieciocho compromisos tendrán lugar este jueves en la llamada 'Champions Naranja'

Por

Stefano Malavé Macri
Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 08:11 pm
Así se jugará la jornada 3 de la UEFA Europa League
Roma enfrentará este jueves a Viktoria Plzen
Suscríbete a nuestros canales

Como es costumbre, después de celebrada la jornada de la Liga de Campeones de la UEFA, este jueves tendrá lugar la tercera fecha de acción de la Fase de Liga de la UEFA Europa League.

NOTAS RELACIONADAS

Dieciocho partidos tendrán lugar en esta jornada, donde los equipos participantes consideran cada partido clave de cara a sus aspiraciones de situarse entre los mejores ocho de la tabla para avanzar directo a octavos o entre los mejores 24 para ir a Play-offs.

Entre los encuentros más destacados Feyenoord recibe a Panathinaikos en el primer partido de la fecha, Fenerbahçe se enfrenta a Stuttgart, el Porto visita al Nottingham Forest, la Roma juega en casa ante Viktoria Plzen, el Lyon juega ante Basilea y el Celta de Vigo lo hará en Balaídos ante Niza.

Jornada 3 - Europa League

  • Feyenoord Rotterdam (Países Bajos) vs Panathinaikos FC (Grecia) - 10:30
  • FC Red Bull Salzburg (Austria) vs Ferencvárosi (Hungría) - 12:45
  • SC Braga (Portugal) vs FK Crvena Zvezda (Serbia) - 12:45
  • Fenerbahçe SK (Turquía) vs VfB Stuttgart (Alemania) - 12:45
  • SK Brann (Noruega) vs Rangers FC (Escocia) - 12:45
  • Go Ahead Eagles (Países Bajos) vs Aston Villa FC (Inglaterra) - 12:45
  • KRC Genk (Bélgica) vs Real Betis Balompié (España) - 12:45
  • FCSB (Rumania) vs Bologna FC (Italia) - 12:45
  • Olympique Lyonnais (Francia) vs PAOK FC (Grecia) - 15:00
  • Malmö FF (Suecia) vs GNK Dinamo Zagreb (Croacia) - 15:00
  • BSC Young Boys (Suiza) vs PFC Ludogorets Razgrad (Bulgaria) - 15:00
  • SC Freiburg (Alemania) vs FC Utrecht (Países Bajos) - 15:00
  • Celtic FC (Escocia) vs SK Sturm Graz (Austria) - 15:00
  • Maccabi Tel Aviv FC (Israel) vs FC Midtjylland (Dinamarca)
  • Nottingham Forest FC (Inglaterra) vs FC Porto (Portugal) - 15:00
  • AS Roma (Italia) vs FC Viktoria Plzeň (República Checa) - 15:00

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Bravos Hipismo La Rinconada
Miércoles 22 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol