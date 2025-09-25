EUROPA LEAGUE

Así quedaron los resultados en la jornada reciente de la Europa League

Con nueve encuentros se le dio fin a la fecha inicial del torneo europeo

Por

Meridiano

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 05:33 pm
FOTO CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Durante este jueves, 25 de septiembre, culminó la primera fecha en esta nueva edición de la UEFA Europa League y por lo tanto, te mostraremos los recientes resultados a continuación.

En esta ocasión, tal como ocurrió en la jornada de ayer, se llevaron a cabo nueve partidos, los cuales en su mayoría culminaron por la mínima, lo que habla de la paridad que tendrá esta competición en esta campaña. El equipo más destacado fue el del Panathinaikos, ganando por goleada.

Resultados en este jueves 25 de septiembre en la Europa League:

- Go Ahead Eagles 0-1 FCSB

- Losc Lille 2-1 Brann

- Ferencvaros 1-1 Viktoria Plzen

- Salzburg 0-1 Porto

- Sttutgart 2-1 Celta de Vigo

- Utrecht 0-1 Lyon

- Rangers 0-1 KRC Genk

- Aston Villa 1-0 Bologna

- Young Boys 1-4 Panathinaikos.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras Calendario} Partidos
Jueves 25 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EUROPA LEAGUE