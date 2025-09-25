Así quedaron los resultados en la jornada reciente de la Europa League

Suscríbete a nuestros canales

Durante este jueves, 25 de septiembre, culminó la primera fecha en esta nueva edición de la UEFA Europa League y por lo tanto, te mostraremos los recientes resultados a continuación.

En esta ocasión, tal como ocurrió en la jornada de ayer, se llevaron a cabo nueve partidos, los cuales en su mayoría culminaron por la mínima, lo que habla de la paridad que tendrá esta competición en esta campaña. El equipo más destacado fue el del Panathinaikos, ganando por goleada.

Resultados en este jueves 25 de septiembre en la Europa League:

- Go Ahead Eagles 0-1 FCSB

- Losc Lille 2-1 Brann

- Ferencvaros 1-1 Viktoria Plzen

- Salzburg 0-1 Porto

- Sttutgart 2-1 Celta de Vigo

- Utrecht 0-1 Lyon

- Rangers 0-1 KRC Genk

- Aston Villa 1-0 Bologna

- Young Boys 1-4 Panathinaikos.