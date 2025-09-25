Taça de Portugal: Así quedaron los cruces de Benfica, Sporting y Porto (En Vivo por Meridiano TV y Meridiano.net)

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol portugués sigue vibrando con la emoción de su torneo más tradicional. El sorteo de la Taça de Portugal ha definido los enfrentamientos correspondientes a la tercera y cuarta eliminatoria, en los que equipos de la Liga Betclic, segunda división, tercera división y conjuntos amateurs se medirán en busca de la gloria desde el 18 y 19 de octubre. El atractivo del torneo reside en la posibilidad de ver a los clubes más modestos enfrentarse a gigantes como FC Porto, Benfica o Sporting, en duelos donde la sorpresa siempre está latente.

Los cruces de la 3.ª eliminatoria ofrecen choques de alto interés. El Paços de Ferreira, de segunda división, se medirá al Sporting CP, mientras que el Chaves recibirá a un poderoso Benfica que parte como favorito. Por su parte, el FC Porto visitará al CD Celoricense, un club de Campeonato de Portugal que buscará la hazaña. Además, el SC Braga deberá superar al GD Bragança, otro de los representantes de categorías inferiores que sueña con dar un golpe histórico.

Taça de Portugal: Rivales definidos para Sporting, Porto y Benfica

En la 4.ª eliminatoria, el sorteo promete duelos de gran nivel y posibles sorpresas. El vencedor del choque entre Paços de Ferreira y Sporting se enfrentará al ganador de Anadia vs AC Marinhense, lo que abre la puerta a que un equipo de menor categoría pueda desafiar a un gigante del fútbol luso. Benfica, por su parte, podría medirse al Atlético CP o al Felgueiras si logra imponerse en su visita a Chaves. En tanto, el Porto, en caso de superar al Celoricense, podría cruzarse con Rio Ave o Sintrense, dependiendo de cómo se resuelvan esos cruces.

El encanto de este torneo reside en su carácter democrático: todos los clubes, sin importar la división, tienen la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Año tras año, la Taça de Portugal deja historias memorables de equipos pequeños que logran sorprender a los favoritos, reforzando la magia de un certamen que combina pasión, tradición y competitividad.