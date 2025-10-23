La Vinotinto

Liga de Naciones Femenina: Este sería el posible once de la Vinotinto ante Chile

Las dirigidas por Ricardo Belli se medirán a Chile en la primera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial

Por

Carlos Mora
Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 08:06 pm
Liga de Naciones Femenina: Este sería el posible once de la Vinotinto ante Chile
Foto Cortesía - FVF
La Vinotinto Femenina se prepara para su debut en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, un torneo que servirá como la primera fase de clasificación directa para el Mundial de 2027.

Este viernes 24 de octubre, las dirigidas por Ricardo Belli saltarán al césped del Estadio Metropolitano de Lara para enfrentar a Chile con el objetivo de empezar el camino mundialista con una victoria.

Bajo la filosofía de juego que ya se ha consolidado en el proceso del técnico brasileño, y ante la necesidad de sumar en casa, se espera que apueste por su esquema de cabecera: el 4-2-3-1, priorizando la solidez en el mediocampo y la velocidad en los flancos de ataque para surtir a la principal referencia en punta.

Posible once de la Vinotinto

Guardameta: Nayluisa Cáceres.

Defensas: Michelle Romero, Yenifer Giménez, Sonia O'Neill y Raiderlin Carrasco.

Mediocampistas: Dayana Rodríguez, Gabriela García, Daniuska Rodríguez, Deyna Castellanos y Bárbara Olivieri.

Delanteras: Mariana Speckmaier.

Las claves de Ricardo Belli

Con la elección de Dayana Rodríguez y Gabriela García como doble pivote reflejaría la intención de Belli de controlar el centro del campo. Este equilibrio será crucial para evitar las rápidas transiciones de la selección chilena.

Por otro lado, Deyna Castellanos sería el indiscutible motor creativo. Su posición central le da libertad para moverse por todo el frente de ataque, conectar con las extremas y, lo más importante, rematar a portería, siendo la jugadora más desequilibrante de la Vinotinto.

Finalmente, la baja sensible de la zaguera Verónica Herrera estaría cubierta por Sonia O'Neill. Su inclusión aporta una central con buen manejo de balón y visión para iniciar la jugada desde atrás, aunque tendrá la responsabilidad de cohesionar rápidamente la línea defensiva junto a Yenifer Giménez.

