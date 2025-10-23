Khloé Kardashian rompe el silencio sobre su falta de sexo en tres años

Suscríbete a nuestros canales

Durante la séptima temporada de ‘The Kardashians’, Khloé Kardashian abordó su falta de sexo en tres años en una conversación íntima con su amigo Simon Huck.

El tema surgió cuando Huck comentó sobre el celibato que mantiene Julia Fox, expareja de Kanye West. “Julia no ha tenido sexo en cuatro años”, comentó el empresario.

Sin mediar palabras, Khloé confesó que no ha mantenido relaciones sexuales en los últimos tres años; a pesar de esta decisión se siente plena en esta etapa de su vida. Aunque fue sorpresa, le cuestionó sobre sus intereses amorosos.

“No. No le escribo a nadie. No tengo el número de teléfono de ninguna persona”, resaltó Kardashian. “Ni siquiera tengo fotos desnudas en mi celular”, agregó entre risas.

Khloé Kardashian goza de plenitud a sus 40 años

A sus 40 años y dos hijos, la integrante del clan Kardashian mantiene el foco en su vida y estabilidad emocional sin una pareja a su lado. “Amo tener 40 años. Cumplir 40 ha sido sensacional. Y estoy encantada”, manifestó con seguridad.

Su hermana, Kourtney aplaudió su postura explicando que, cuando se tienen hijos menores y no existe una persona que valga la pena, lo mejor es centrarse en los niños para no perder el tiempo.

Anteriormente, Khloé Kardashian había indicado que no tenía interés en retomar su vida amorosa. “Y no me importa salir con nadie. No sé qué pasará en unos años, pero no estoy saliendo con nadie ni me interesa hacerlo”, declaró en ese entonces.