Muere cantante de “La Voz Colombia” por negligencia médica

El exparticipante de “La Voz Colombia” Joan Alarcón perdió la vida en Barranquilla debido a una negligencia médica que denunció en redes sociales antes de morir.

Diagnosticado con un agresivo cáncer de células renales con metástasis peritoneal desde el 2024, el cantante de 34 años, acudió a la Clínica Porto Azul en Barranquilla para ser tratado, sin embargo, no recibió la atención adecuada por parte del personal.

Esto lo llevó a denunciar su caso en su cuenta de Instagram, en donde informó haber esperado 30 horas a pesar de su delicado estado de salud.

“¡ASESINOS! CLÍNICA PORTOAZUL BARRANQUILLA, 30 horas esperando por ser atendido en Barranquilla. Teniendo un diagnóstico tan grave y crónico como cáncer de células renales estadio IV y una reciente metástasis peritoneal compatible con carcinomatosis peritonea”, destacó en el post.

El fallecimiento del cantante de “La Voz Colombia” se produjo hace algunos días en medio de una lucha por la vida y superar el deterioro progresivo de su salud que lo obligó a someterse a u fuerte tratamiento.

¿Quién era Joan Alarcón?

En 2012, Joan Alarcón hizo su audición para “La Voz Colombia” con la canción “Me va a extraña” del cantante venezolano Ricardo Montaner. Su interpretación hizo que el jurado diera vuelta a sus sillas apara aprobar su actuación.

Andrés Cepeda, Ricardo Montaner y Carlos Vives fueron los responsables de darle su pase directo y alabaron su presentación.