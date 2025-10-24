Final de futbol sala en Falcón termina en una batalla campal

Suscríbete a nuestros canales

El gimnasio Fenelón Díaz (Punto Fijo) es conocido por ser sede de los eventos deportivos más importantes en el estado Falcón, incluso es la casa del equipo profesional de baloncesto, Héroes.

No obstante, en esta oportunidad, fue el recinto donde se terminó llevando a cabo, no una final de fútbol, sino un epicentro de lucha descontrolada, dónde la mayoría de los presentes mostró un comportamiento totalmente antideportivo.

Batalla Campal en el gimnasio Fenelón Díaz:

Durante este miércoles se estaba disputando el partido final entre las organizaciones de Real Falcón y Élite en el campeonato local de fútbol sala, cuando las acciones tomaron un rumbo diferente.

Tras el pitazo del árbitro, jugadores de ambos equipos se fueron directamente a los golpes, en una situación donde se sumaron familiares e incluso fanáticos, generando no solamente una indignación en los encargados del evento.

Además, ocasionaron daños en las instalaciones de este reconocido gimnasio, tras la injustificada acción que podría traerle consecuencias a ambos clubes a futuro.