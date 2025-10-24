Guerrero Jr. en modo bestia: ¿Podrá mantener su ritmo de .442 ante los Dodgers?

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva edición de la Serie Mundial 2025 dará inicio este viernes 24 de octubre. Los Dodgers de Los Ángeles llegan como francos favoritos al Clásico de Otoño. El equipo exhibe una rotación estelar que incluye a Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto y Shohei Ohtani, además de una alineación que figura entre las más poderosas del béisbol.

Por su parte, los Azulejos de Toronto, campeones de la Liga Americana, no se quedan atrás. Cuentan con una rotación capaz de mantener los juegos apretados y su ofensiva gira en torno a su máxima estrella: el primera base Vladímir Guerrero Jr.

El renacer de Vladímir Guerrero Jr.

La narrativa de Toronto en esta postemporada se centra en el renacer ofensivo de su estelar inicialista, apodado cariñosamente “El K”.

Temporada Regular 2025: Guerrero Jr. cerró con una temporada que, si bien fue sólida, se consideró “modesta” para su estándar de superestrella:

Bateó para .292/.381/.467 (Promedio/OBP/Slugging).

En 589 turnos al bate, conectó 172 imparables, 23 jonrones, impulsó 84 carreras, recibió 81 boletos y se ponchó 94 veces.

Postemporada (El MVP de la ALCS): Esta modesta producción dio un cambio de 180 grados cuando el conjunto de Toronto pisó los Playoffs, lo que le valió el premio a Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS).

En 43 turnos en la postemporada, Guerrero bateó para un espectacular .442 .

Conectó 19 imparables, seis de ellos jonrones, impulsó 12 carreras y anotó 11.

El reto ante la artillería de Los Ángeles

Aunque los Dodgers se perfilan como favoritos en el papel, el momentum del inicialista dominicano podría hacer que esa predicción sea diferente. El histórico desempeño de Guerrero Jr. ante el conjunto californiano añade un factor de intriga.

En 12 enfrentamientos de temporada regular a lo largo de su carrera contra los Dodgers, Vladímir Guerrero Jr. ostenta un promedio de bateo de .341, con 15 hits, dos jonrones, cinco carreras impulsadas y cinco anotadas.

El dominicano será la clave para que los Azulejos superen el desafío que representa el staff de lanzadores de los Dodgers, que incluye a varios ganadores del Cy Young y talentos generacionales.