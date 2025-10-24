Kike Hernández ignora récord de juegos de playoff por buscar el anillo de Serie Mundial con los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Liga Nacional, y los Azulejos de Toronto, campeones de la Liga Americana, se enfrentarán en el primer juego de la Serie Mundial 2025 este viernes 24 de octubre. El histórico compromiso se llevará a cabo en el Rogers Centre, la casa del conjunto canadiense, que ostenta la ventaja de localía.

En medio de la expectativa, un jugador de los Dodgers está a punto de inscribir su nombre en la historia de la franquicia, eclipsando a leyendas del pasado: Enrique ‘Kike’ Hernández.

El Récord de Juegos

Enrique 'Kike' Hernández se puso el uniforme de los Dodgers por primera vez en 2015, sin imaginar que una década después estaría a punto de entrar en los libros de récords de la franquicia.

El versátil boricua, quien ya cuenta con dos anillos de campeón de Serie Mundial con los Dodgers (2020 y 2024), está ahora a solo dos juegos de Playoff de convertirse en el pelotero con más apariciones en postemporada en la historia del club angelino.

Actualmente, el récord de más juegos de postemporada con los Dodgers es de 76, en manos del cubano Pedro Guerrero. Kike Hernández acumula 75 encuentros. Si juega el Juego 1 de la Serie Mundial y luego el Juego 2, se convertiría en el nuevo líder histórico.

Prioridad: Ganar

Antes del Juego 1 de la Serie Mundial, Hernández fue consultado sobre la posibilidad de romper este récord. Su respuesta, cargada de emoción y enfoque, reflejó su principal objetivo. “Estoy tan concentrado en ganar otra Serie Mundial, que ni siquiera puedo pensar en lo que esto significa para mí… El objetivo no es jugar en la Serie Mundial. El objetivo es ganarla.”

Otros jugadores actuales del equipo angelino en la lista de más juegos disputados en playoffs con los Dodgers son: Max Muncy (72), Will Smith (65) y Mookie Betts (63).

Kike Hernández podría romper la marca de por vida en la Serie Mundial, consolidando su estatus como uno de los pilares de la era reciente de los Dodgers.