México: Así quedaría el calendario de pagos de Mi Beca para Empezar 2025-2026

El programa social Mi Beca para Empezar, dirigido a estudiantes de educación básica en escuelas públicas de la Ciudad de México, mantiene su importancia como apoyo económico. Para el ciclo escolar 2025-2026, se confirmó que los pagos se reactivarán en septiembre, coincidiendo con el inicio de clases, mientras que en agosto se entregará el depósito anual correspondiente a Útiles y Uniformes Escolares.

Calendario tentativo de pagos

Aunque Fibien aún no publica oficialmente el calendario, se estima que los depósitos mensuales se realizarán durante 10 meses, evitando los periodos vacacionales. El esquema aproximado de pagos sería:

1 de septiembre

1 de octubre

1 de noviembre

1 de diciembre

1 de enero

1 de febrero

1 de marzo

1 de abril

1 de mayo

1 de junio

Montos de los depósitos

Para este ciclo escolar, los montos se mantendrán sin aumento. Los beneficiarios recibirán:

Preescolar: $600

Primaria y secundaria: $650

Centros de Atención Múltiple: $650

Los tutores y estudiantes pueden resolver sus dudas comunicándose a Locatel al 55-56-58-11-11 o acudiendo a alguna de las casi 300 sedes de PILARES en la Ciudad de México. Mantener los datos actualizados en la plataforma facilita el acceso a la información y asegura la recepción de los pagos sin inconvenientes.

Se recomienda a los padres y tutores revisar periódicamente los anuncios oficiales de Fibien, mantener actualizados los datos en la plataforma y cumplir con los requisitos del programa.