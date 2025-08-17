México: Así puedes recibir $1,500 con la Beca Universitarios Transporte CDMX 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación, Tecnología e Innovación (SECTEI), ha lanzado un nuevo apoyo económico dirigido a estudiantes universitarios de instituciones públicas. La Beca Universitarios Transporte CDMX busca facilitar la movilidad y reducir la deserción escolar, otorgando un respaldo económico.

Los beneficiarios recibirán un monto de mil 500 pesos cada dos meses, depositados directamente en una tarjeta especial proporcionada por el Gobierno de la CDMX. Este beneficio busca garantizar que los estudiantes puedan continuar con sus estudios sin que los gastos de traslado sean un obstáculo.

Requisitos para postularse

Ser residente de la Ciudad de México.

Estar inscrito en una licenciatura en modalidad escolarizada o mixta, con comprobante de inscripción vigente.

En caso de ser menor de edad, presentar identificación oficial de la madre, padre o tutor.

Contar con CURP y correo electrónico activo para recibir notificaciones.

Cumplir estos requisitos es fundamental para completar el proceso de registro y asegurar la posibilidad de ser seleccionado como beneficiario.

Proceso de inscripción

El registro para la beca está abierto desde el 11 de agosto y sigue disponible. Los pasos para inscribirse son:

Reunir en PDF la CURP, la Llave CDMX, comprobante de inscripción y la INE. Acceder al portal oficial becaparatransportec2.cdmx.gob.mx. Llenar el formulario con datos personales y académicos. Adjuntar toda la documentación requerida. Guardar el folio de registro, indispensable para seguimiento y cobro de la beca.

Fechas clave y entrega de resultados

Los resultados se publicarán entre el 3 y 7 de noviembre de 2025, según la información oficial del SECTEI. Una vez aceptados, los estudiantes recibirán instrucciones por correo electrónico para completar los trámites necesarios y recibir el depósito de la beca en su tarjeta especial, asegurando el acceso al beneficio de manera oportuna.