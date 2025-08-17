EEUU: Esta es la verdadera razón por la que podrían negarte renovar el pasaporte

Suscríbete a nuestros canales

Renovar un pasaporte en Estados Unidos no depende únicamente de la fecha de vencimiento, aunque muchas personas creen que basta con esperar a que caduque el documento, existen otros factores que pueden influir directamente en la posibilidad de recibir una nueva libreta de viaje.

El Departamento de Estado puede negar la renovación en casos específicos, siendo la deuda por pensión alimenticia una de las principales razones. Los ciudadanos que tengan obligaciones económicas pendientes por manutención infantil y acumulen más de $2.500 dólares en deuda entran automáticamente en una lista de restricciones.

Cuando un ciudadano figura en esa base de datos, el trámite de renovación queda bloqueado hasta que se ponga al día con el pago. Esto significa que, incluso si el pasaporte está por vencer y se necesita para un viaje inmediato, el proceso no avanzará hasta solventar la deuda.

Cómo salir de la lista de restricciones de pasaportes en Estados Unidos

Para poder renovar el documento, la persona debe comunicarse directamente con la oficina estatal encargada del cobro de la pensión y llegar a un acuerdo de pago. Una vez que el sistema notifica al Departamento de Estado la regularización del caso, la solicitud puede reactivarse sin mayores inconvenientes.

A diferencia de lo que muchos piensan, la fecha exacta de vencimiento no es una limitación para iniciar el trámite. El pasaporte puede renovarse meses antes de caducar, siempre que no existan impedimentos legales o deudas de este tipo, lo que ofrece a los ciudadanos la posibilidad de adelantarse y evitar contratiempos.

Recomendaciones para los ciudadanos

Entre los consejos más destacados para quienes desean renovar su pasaporte se encuentran: