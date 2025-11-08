Hinava: Así quedaron los resultados de las carreras del sábado 08-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 22 de la temporada hípica en el Hipódromo Nacional de Valencia se realizó este sábado 08 de noviembre del 2025, con una programación de nueve competencias, donde se cumplió una nueva edición de la Copa "José Antonio Gubaira" para caballos de tres y más años, en distancia de 1.700 metros, cuyo triunfo se lo llevó Peterose, con la monta de Jaime "Pocho" Lugo y presentado por Jesús Carfunjol Arteaga para los colores del Stud Excelso.

El juego del 5y6, recolectó Bs 32.009.870,00 para convertirse en el vigésima jornada con monto récord en recaudación de la temporada.

Ganadores: Carreras Destacados Reunión 22

El jinete profesional Francisco Quevedo fue el más destacado de la tarde sabatina al conseguir dos victorias por intermedio de la yegua Enchanted Moon en la tercera válida y Mr. Victor en la carrera de los acumulados para el 5y6 Nacional.

Por su parte el entrenador, Juan Carlos Pérez Pérez se destacó en la reunión 22 con tres victorias: Deep Love en la segunda carrera, Skull Trooper en la segunda válida y Enchanted Moon en la tercera válida para el juego del 5y6.

A continuación mostramos los resultados completos de la jornada sabatina en el óvalo carabobeño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 71

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 My Wrestling Mate (2). 50 Isaac Espinel. 232,18 2 Iagoaspas (7). 53 W.Véliz. - 3 The Beast King (5). 52 J.D.Calicho. - 4 Andortarkanyi (6). 50,5 J.Rijo. - 5 The Orphan (1). 54 L.Mejías. -

Entrenador: Jhonny Briceño. Ganador: 232,18. Place: 158,91 y 59,31. Exacta: 620,03. Trifecta: 1.144,60. Superfecta: 850,38. Ret: 3.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Deep Love (7). 53 Maykor Ibarra. 55,00 2 Valle del Mar (2). 53 J.D.Calicho. - 3 Endora (8). 53 W.Véliz. - 4 Explosiva (1). 55 Ale.Briceño. - 5 Caribbean Wonder (4). 55 Os.Martínez. -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 55,00. Place: 55,00 y 175,56. Exacta: 220,57. Trifecta: 170,39. Superfecta: 771,69.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Strength Roma (3). 55 Kelvin Perfecto. 164,88 2 King Bulbs (6). 55 L.Mejías. - 3 El Gran Rocky (9). 54 Yam.González. - 4 Indian Wells (4). 54 Y.Caguado. - 5 Party Prince (2). 55 Ale.Briceño -

Entrenador: Jesús Carfunjol Morillo. Ganador: 164,88. Place: 218,27 y 88,59. Exacta: 1.470.83. Trifecta: 974.21. Superfecta: 5.516,86.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 75.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 El Gran Luis (6). 52 Winder Véliz 253,26 2 Compadre Toby (8). 53 J.Lugo. - 3 Astrofísico (7). 53,5 R.Capriles. - 4 El De Pedro (2). 55 H.Medina - 5 Hector El Father (4). 52 J.Rijo -

Entrenador: Edwin Pimentel. Ganador: 253,26. Place: 106,09 y 87,95. Exacta: 880,84. Trifecta: 1.155,49. Superfecta. 574,72 Triple Apuesta: 1.478,11. Pool de 4: 9.488,47. Ret: 10.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Skull Trooper (5). 55 Robert Capriles 80,61 2 Trago Amargo (7). 55 J. G. Hernández - 3 New Rocket (8). 55 L. Mejías - 4 My Trusting Mate (3). 55 M. Ibarra - 5 Mr. Oli (2). 54 R. Osorio -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 80,61. Place: 81,03 y 72,72. Exacta: 198,94. Trifecta: 524,70. Superfecta: 329,70. Doble Perfecta: Sin Aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Enchanted Moon (7). 54 Francisco Quevedo 62,00 2 Yankee Estefanía (6). 50 L. Funez Jr. - 3 Gran Marisela (9). 50.5 Y. J. Bermúdez - 4 Señorita Caracas (2). 51 J. Moreno - 5 Guapachosa (1). 53 Ale. Briceño -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 62,00. Place: 61,79 y 109,54. Exacta: 295,63. Trifecta: 1.172,07. Superfecta: 1.387,74.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Money on Time (9). 54 Hemirxon Medina 503,57 2 Stella Cadente (1). 53 J. Lugo - 3 Camila Alejandra (8). 53 R. Capriles - 4 Snow Sensations (4). 53 A. Ybarra - 5 La Azzurra (6). 55 Os. Martínez -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 503,57. Place: 103,40 y 55,13. Exacta: 1.173,19. Trifecta: 892,15. Superfecta: 3.719,50.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.700 MTS - TPO: 108.4

Copa "José Antonio Gubaira"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Peterose (8) 54 Jaime Lugo 178,67 2 El de Valle (4) 54 F. Quevedo - 3 Candy Cumming (2) 55 R. Capriles - 4 Roddrick (3) 54 H. Medina - 5 Helios (6) 53 Os. Martínez -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 178,67. Place: 64,22 y 102,49. Exacta: 412,22. Trifecta: 327,21. Superfecta: 2.395,51.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mr. Víctor (5). 53 Francisco Quevedo 94,56 2 Stockton (9). 52 J. Moreno - 3 Dexter Jr. (7). 54.5 O. Guedez - 4 Vicdavalillo (6). 56 Ale. Briceño - 5 Francois (11). 52 J. Moncada -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 94,56. Place: 96,23 y 172,70. Exacta: 425,11. Trifecta: 521,76. Superfecta: 1.791,22 Triple Apuesta: 1.364,90. Súper Pool de 4: 2.875,14. Doble Perfecta:1.698,87. 5y6 (9670) boletos con 5 que pagan Bs. 458,80 c/u. (1370) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 12.492,23 c/u. Loto Hípico: 956,50.