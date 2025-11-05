Esta yegua presentada por Juan Carlos Pérez Pérez queda retirada de una de las válidas para el 5y6 valenciano

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 08 de noviembre junio, a partir de la 1:15 de la tarde, se disputará la vigésima segunda reunión de la presente temporada con la programación de nueve carreras, entre ellas la Copa “José Antonio Gubaira” que honra la vida y obra del reconocido médico cirujano de larga trayectoria y destacado docente de la Universidad de Carabobo, al mismo tiempo ejerció la presidencia del Consejo Directivo de la Fundación Magallanes de Carabobo por una década.

En horas de la tarde de este miércoles 05 de noviembre, el Instituto Nacional de Hipódromos, a través de las redes sociales de Hinava informó acerca de un ejemplar que estaba inscrito para la séptima competencia, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada sabatina.

Datos hípicos: Retiro 5y6 R22 Hinava

Se trata de la castaña Metamorphosis (número 5) pues iba a participar en esta prueba válida para el lote de yeguas de tres y más años, ganadoras de 4, 5 y 6 carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros.

La seisañera sería conducida por el jinete Rafael Osorio y contaba con el entrenamiento del efectivo trainer Juan Carlos Pérez Pérez, hijo del reconocido entrenador fallecido Juan Carlos Pérez Abarrio.

Motivo del retiro: Hinava

De acuerdo con la información del Hinava, la razón del retiro del pupilo de Pérez es por Anaplasmosis.

A través de consultas en diversos sitios digitales, La anaplasmosis equina es una enfermedad infecciosa y estacional transmitida por garrapatas, causada por la bacteria Anaplasma phagocytophilum. Se caracteriza por síntomas como fiebre alta, letargo, anorexia, ictericia y edema de las extremidades. El tratamiento temprano con antibióticos de la familia de las tetraciclinas es muy efectivo, y la prevención se centra en el control de garrapatas.

Con el retiro de la yegua Metamorphosis se suma al retiro de The Isaac en la primera válida para el juego de las mayorías y Asturiano en la primera carrera del ciclo no válido.