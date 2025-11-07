Alexis y Fido llegan a Venezuela para encender el ‘perreo’

Suscríbete a nuestros canales

El dúo puertorriqueño Alexis y Fido tienen una cita pendiente con el público venezolano el próximo domingo 16 de noviembre, durante la nueva edición del Pádel Fest Venezuela.

Los reguetoneros fueron anunciados para encender el ‘perreo’ en la Concha Acústica de la Carlota como artistas principales para brindar entretenimiento a todo los fanáticos que asistan a la velada deportiva.

Alexis y Fido han dominado el mercado de la música desde su formación en 2002 con un sello propio que trasciende con canciones como ‘Camuflaje’, ‘5 Letras’, ‘Ojos que no ven', ‘Mala Conducta’, y más éxitos.

Esta no es la primera vez de los artistas en el país, su reggaeton old school ha resonado en Venezuela en años anteriores con conciertos agotados.

Entradas al concierto de Alexis y Fido en Venezuela

Gracias a la producción de Invershow, Alexis y Fido ofrecerán un espectáculo en Caracas con toda su artillería y entradas a la venta a partir de:

Público General - $55,00

Cocteleras - $600,00

Box para ocho personas - $2,500

De igual manera, quienes quieran inscribirse en el torneo de pádel pueden hacerlo por el único precio de $25,00.

Cabe destacar que, la entrada al torneo es gratuita, pero para disfrutar del concierto de Alexis y Fido se necesita comprar el boleto.