Animadores venezolanos se plantan beso en la boca: véalo aquí

Dos presentadores de ‘Portadas’ se plantan beso en la boca durante su habitual programación, dejando al público sin palabras. El video publicado en redes sociales causó revuelo por la osadía en un picante encuentro.

Mariela Celis y Leo Aldana fueron los protagonistas del beso, cuando interpretaban una escena romántica como parte de una clase de actuación dictada en el matutino por el actor Albi De Abreu.

Ambos sumergidos en la escena mientras improvisaban un guion, se dejaron llevar por el momento y las porras de sus compañeros para reducir la distancia entre su cuerpo. A pesar de que la conductora veterana se negaba, cedió ante los encantos de Leo.

El beso entre los animadores fue corto, pero generó furor dentro y fuera del set. Cabe destacar que, ambas estrellas de la televisión venezolana son grandes amigos y colegas; todo se trató de un momento divertido para todos los televidentes.

A manera de broma, Mariela Celis expresó: “Me van a pedir el divorcio por culpa de ustedes”.

Leo Aldana conquista corazones

No es la primera vez que Leo Aldana se roba la atención en un fogoso beso con una de sus compañeras. A finales de julio, se viralizó un video de él junto a Isabella Rodríguez dándose un piquito.

Todo inició con la esperada visita de Astrid Carolina Herrera con una dinámica de actuación. Los presentadores se metieron tanto en los personajes, que al terminar de decir palabras de amor, cariño y romance, se dieron un tremendo beso que dejó a los espectadores boquiabiertos.