Estados Unidos: La razón por la que podrían cancelarte la visa si dices esto en la entrevista

Solicitar una visa de visitante para ingresar a Estados Unidos es un paso fundamental para turistas, viajeros de negocios o personas que buscan tratamientos médicos. Sin embargo, no todos los propósitos de viaje califican para este tipo de visado, y es que, identificar el motivo correcto antes de la entrevista es crucial para evitar que el trámite sea negado o cancelado.

Intenciones de viaje que causan rechazo de visas en EEUU

La Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos advierte que hay ciertos motivos que invalidan una solicitud. Entre ellos destacan:

Estudiar en EEUU

Buscar empleo o trabajar

Participar en presentaciones profesionales pagadas

Ingresar como parte de tripulación de barco o avión

Ejercer como prensa extranjera

Intentar establecer residencia permanente

Mencionar cualquiera de estos propósitos durante la entrevista puede derivar en una negación automática de la visa.

Uno de los motivos más señalados por las autoridades es el llamado “turismo de nacimiento”, el cual se refiere a quienes viajan con el propósito principal de dar a luz en Estados Unidos para obtener la ciudadanía estadounidense para el bebé, este objetivo está prohibido para las visas de visitante, por lo que admitirlo en la entrevista es motivo de cancelación inmediata.

Motivos que sí son válidos para la visa B-2

Turismo o vacaciones

Asistir a festividades y eventos sociales

Visitar a familiares o amigos

Recibir tratamiento médico

Participar como aficionado en eventos deportivos o culturales sin recibir pago

Tomar cursos recreativos de corta duración, como clases de cocina, sin obtener créditos académicos

Motivos de viaje cubiertos por la visa B-1