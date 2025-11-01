¡Ufff! Mira lo que dijo el entrenador de Mystic Dan que incluye video de su ejemplar retirado

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente se supo que el ejemplar ganador del Derby de Kentucky (G1), Mystik Dan, hijo de Goldencents y montado por el jinete venezolano Francisco Arrieta, no competirá esta tarde en la Breeders' Cup Dirt Mile (G1). Su entrenador Kenny McPeek, luego de informar a los medios del retiro del hijo de Goldencents, expresó su pesar por su cuenta en la red social X.

Mystik Dan, ganador del Kentucky Derby(G1) así como del Southwest Derby (G3), Blame Stakes (G3) y el Lukas Classic Stakes (G2) que fu su última carrera de preparación para la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1).

Mystik Dan, con un récord de cinco victorias en 16 presentaciones con una producción de $4.819.160 para sus conexiones Gasaway, Lance, 4 G Racing LLC, Hamby III, Daniel y Valley View Farm LLC., se retira a Airdrie Stud para la temporada de cría de 2026, donde estará disponible por 15.000 dólares.

Kenny McPeek, en su red social indicó; “Mis dos caballos de la Breeders' Cup han sido retirados por los veterinarios oficiales. Mi equipo los subió al avión sin ningún problema de salud. Ninguno de los dos tiene antecedentes de problemas de salud. Si bien estamos decepcionados, hemos tenido una experiencia increíble estos dos últimos años y seguiremos trabajando duro por nuestros clientes y nuestros caballos. Aquí les dejo un video de ambos potros el día antes de sus carreras”.