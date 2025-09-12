Estados Unidos: Guía para padres que buscan ciudadanía para hijos nacidos en el extranjero

Suscríbete a nuestros canales

La ciudadanía estadounidense para un hijo nacido en otro país no es automática, aun si uno de los padres es ciudadano, y es que, para obtenerla, los padres deben seguir un proceso legal ante el USCIS y presentar evidencia que demuestre que cumplen con los criterios establecidos.

El trámite se realiza mediante el Formulario N-600K, diseñado para solicitar la ciudadanía derivada de un padre o madre ciudadano. Está dirigido a niños menores de 18 años que vivan fuera de Estados Unidos, aunque también puede aplicarse usando el historial de residencia de un abuelo si el padre no cumple con el tiempo requerido en EEUU.

Documentación requerida para otorgar la ciudadanía a un hijo nacido en otro país

Para completar la solicitud, se deben presentar documentos que acrediten:

La ciudadanía del padre o madre solicitante.

El vínculo legal con el menor (certificado de nacimiento).

La residencia previa del progenitor o abuelo en Estados Unidos.

Entre los documentos aceptados se incluyen pasaportes, certificados de naturalización y comprobantes de residencia.

Costos y presentación

El costo del Formulario N-600K es de 1.385 dólares si se presenta en papel y 1.335 dólares si se realiza en línea. Cabe destacar que los padres deben llenar el formulario con precisión para evitar rechazos y programar el viaje del menor a Estados Unidos, ya que la ciudadanía solo se otorga dentro del país.

Es fundamental que el trámite se haga antes de que el menor cumpla 18 años, ya que después de esa edad no se puede solicitar la ciudadanía mediante este procedimiento. El USCIS revisa cada caso de forma individual y exige que se cumpla con los requisitos establecidos para aprobar la solicitud.