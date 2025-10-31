Reconocido productor de Hollywood es condenado a 146 años de prisión

Suscríbete a nuestros canales

La industria del cine se encuentra nuevamente bajo los reflectores, pero esta vez por motivos oscuros. David Pearce, un productor de Hollywood de 42 años, ha sido sentenciado a 146 años de prisión tras ser declarado culpable de asesinar por sobredosis a la modelo Christy Giles de 24 años.

Su amiga, Hilda Marcela Cabrales‑Arzola de 26 también fue víctima del productor el mismo día que acabó con Christy. El veredicto fue dictado en febrero de 2025 y hecho público el 31 de octubre de 2025.

Detalles del acto atroz del productor de Hollywood

Según la fiscalía del distrito, Pearce conoció a Giles y Cabrales-Arzola en una fiesta en un almacén del este de Los Ángeles a las 3 a.m. del 13 de noviembre de 2021. Aproximadamente dos horas después, las mujeres se trasladaron al apartamento de Pearce en Beverly Hills.

Allí, se les suministró una combinación letal de GHB y fentanilo, drogas que facilitaron tanto la agresión sexual como la muerte subsiguiente.

Las víctimas fueron halladas fuera de hospitales. Giles muerta por una mezcla de cocaína, fentanilo, ketamina y GHB en Culver City; Cabrales-Arzola fue encontrada inconsciente frente al Centro Médico Kaiser Permanente West Los Angeles y falleció luego de una falla orgánica.

Además, Pearce fue declarado culpable de violación y agresiones sexuales contra siete mujeres entre 2007 y 2021. La fiscalía lo calificó como “un violador y ahora un asesino”.

La dura sentencia contra David Pearce

La pena de 146 años responde a múltiples factores, entre ellos, dos cargos de asesinato en primer grado, agresiones sexuales sistemáticas, abuso de drogas para cometer delitos y abandono de las víctimas en estado crítico fuera de atención médica.

El jurado consideró que hubo una conducta deliberada y premeditada, no un accidente trágico, lo que elevó la gravedad del crimen.