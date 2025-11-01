¡Se veía venir! Lamine Yamal y Nicki Nicole terminaron: ¿Qué pasó?

Suscríbete a nuestros canales

En una intervención televisiva para el programa “D Corazón” de la cadena RTVE, el joven futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, decidió poner punto final a los rumores que rodeaban su relación con Nicki Nicole.

Tras varios días que los medios de comunicación aseguraban que, la reconocida pareja había terminado por supuestas infidelidades, el español no se guardó ningún detalle.

Declaraciones de Lamine Yamal

Con palabras contundentes, afirmó: “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”. Según su versión, la separación no fue producto de engaños, terceras personas o un escándalo público, sino de una decisión mutua “y ya”, sin trampa ni cartón.

La noticia llega tras semanas de rumores intensos, que incluían supuestas escapadas, fiestas en Milán y… ¿un triángulo amoroso? Bueno, él lo niega rotundamente. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, indicó en la entrevista.

Un romance fugaz y lleno de polémicas

El vínculo entre estos dos personajes había acaparado titulares desde el anuncio público de su noviazgo. Nicki Nicole, artista argentina en plena carrera, y Lamine Yamal, la joven promesa del Barça y de la selección española, unieron sus mundos entre redes sociales, viajes y apariciones públicas.

Sin embargo, lo que parecía un cuento de dos mundos distintos se desvaneció en cuestión de semanas, mientras los rumores corrían más rápido que un contraataque blaugrana.

Aunque Lamine se apresuró a negar infidelidad alguna, los tabloides ya habían lanzado titulares que hablaban de una supuesta fiesta en Milán, con modelo italiana incluida.

Por otro lado, en Argentina empezaron a circular versiones sobre Nicki Nicole siendo vista junto a un youtuber porteño la misma noche de la noticia.

Aunque nada de eso fue confirmado por ellos, lo cierto es que el ruido mediático se convirtió en parte del escenario del cierre de su historia.