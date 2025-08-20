Lamine Yamal y Nicki Nicole son pillados en una escapada romántica (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Desde los pasillos del Estadi Johan Cruyff hasta las exclusivas costas del Mediterráneo, el joven astro del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina Nicki Nicole han puesto a arder las redes con una escapada llena de glamour, complicidad y rumores de romance.

Los 'tórtolos' fueron vistos llegando en un jet privado a Mónaco, seguidos de cerca por los flashes y los susurros de los medios, que no tardaron en hablar de química innegable entre ambos.

Lamine y Nicki felices en Mónaco

La cantante de 24 años y el delantero de 18 compartieron dos días en tierras francesas junto al lujo de la Riviera. Se les fotografió juntos en el aeropuerto el pasado 18 de agosto y numerosos detalles han alimentado la especulación.

Coincidencias en fotos e interiores de hotel, un collar compartido y el futbolista fotografiando la misma mesa cinco días después, han servido de evidencia para comprobar que existe una conexión más allá de lo casual.

Según los reportes, el viaje a Mónaco se dio el domingo 17 en cuanto acabó el entrenamiento del Fútbol Club Barcelona. La pareja viajó en un avión privado alquilado por el joven futbolista, quien al parecer está muy encantado con la argentina pese a la diferencia de edad.

¿Hay corazón entre Lamine y Nicki?

No es la primera vez que el vínculo entre ambos despierta atención. La ex de Peso Pluma asistió al partido amistoso del Barça en el que Yamal brilló en el Trofeo Joan Gamper, luciendo su camiseta personalizada número 10, un gesto interpretado como muestra de apoyo especial.

Asimismo, fuentes cercanas revelan que se les vio besándose en una discoteca de playa durante una salida nocturna en julio, apenas días después de la polémica fiesta de cumpleaños de Lamine.

A pesar de toda la evidencia gráfica y los encuentros compartidos, ninguno ha confirmado oficialmente una relación amorosa. Sin embargo, según reportes del entorno del jugador, ambos estarían en una etapa de “conocimiento mutuo profundo”.