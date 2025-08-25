De esta manera Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 25 de agosto de 2025, la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole dejó de ser un secreto. El joven prodigio del FC Barcelona, confirmó su romance con la cantante argentina al compartir en sus historias de Instagram una romántica imagen.

En la foto se les ve junto a un pastel de cumpleaños y, al fondo, la decoración con globos en forma de corazón, un gran ramo de rosas y, varios pétalos adornaban la mesa. Él sonríe, la abraza por la cintura, mientras que, ella se inclina hacia él.

¡Lamine Yamal y Nicki Nicole juntos y revueltos!

El extremo derecho acompañó la publicación con un poco más que emojis, pues, solo colocó un corazón y una torta de cumpleaños, pero, el mensaje fue claro: algo muy serio está floreciendo entre ellos.

Las especulaciones estaban en el aire desde julio, cuando Nicki asistió a la polémica fiesta del cumpleaños número 18 de Yamal, un evento que desató controversia por su temática mafiosa y la presencia de artistas invitados.

Al parecer, aquel fue el inicio de un vínculo sentimental que fue captado luego en el Trofeo Joan Gamper, durante un paseo por Mónaco y en varias miradas compartidas por paparazis.

¿El romance va viento en popa?

Lo más jugoso de este tema es la brecha de edad. Lamine tiene 18 años; la argentina acaba de cumplir 25. Las reacciones en redes sociales se dispararon. Unos celebran la conexión entre dos adultos jóvenes, otros critican la diferencia generacional.

Por si fuera poco, la respuesta del entorno también fue noticia. Cuando se le preguntó al padre del futbolista, Mounir Nasraoui, sobre la relación, se desmarcó completamente. “No sé quién es, no sé ni su imagen, cómo es su cara… paso de todo”, aseguró.

Desde el debut de Yamal en el primer equipo azulgrana, su ascenso meteórico ha sido acompañado por un foco mediático intenso. Este romance le añade un giro romántico a su narrativa, lejos de los escándalos veraniegos y cerca de una nueva fase en su vida pública.