Sam Rivers: revelan detalles escalofriantes de la muerte del bajista de Limp Bizkit

Sam Rivers, bajista fundador de Limp Bizkit, falleció el pasado 18 de octubre de 2025 a los 48 años. Su banda lo anunció en redes sociales con un mensaje cargado de pena y admiración: “Hoy perdimos a nuestro hermano. A nuestro compañero de banda. A nuestro latido”.

Pese a la declaración oficial del grupo, todavía no se ha divulgado de manera definitiva la causa exacta de su muerte. Sin embargo, varios informes apuntan a que la emergencia se produjo por un paro cardiorrespiratorio en su casa en Florida.

La noche fatal de Sam Rivers

Según fuentes recopiladas por medios como TMZ, los servicios de emergencia del condado de St. Johns, Florida, acudieron a una llamada que reportaba a una persona “no consciente en paro cardíaco” en la residencia de Rivers el mismo día de su muerte.

Las autoridades describieron la situación como una “attended death”, es decir, un fallecimiento que se produce mientras la persona estaba bajo cuidado médico o con una enfermedad grave.

Estos detalles, aun cuando la causa de muerte final no ha sido revelada, abren interrogantes sobre su estado de salud previo. Días antes ya se sabía que Rivers había vivido batallas durísimas contra una enfermedad hepática provocada por el consumo excesivo de alcohol.

Nuevos reportes

Ahora, otros reportes apuntan a que el artista fue hallado en un charco de sangre. De acuerdo al Daily Mail, una persona de nombre Keely llamó al 911 y de manera desesperada informó que, había encontrado a Rivers “boca abajo en un charco de sangre” en el baño.

“¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Por favor, tengo que darle la vuelta!”, gritaba la mujer en la llamada a los servicios de emergencia.

La trayectoria de Sam Rivers se tiñó de luz y sombras. En 1994 formó junto a Fred Durst y John Otto la base de Limp Bizkit en Jacksonville, Florida. Su bajo marcó álbumes icónicos del nu-metal en los años 2000.