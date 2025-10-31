MLB: Alejandro Kirk emociona a México en plena Serie Mundial 2025

Suscríbete a nuestros canales

Alejandro Kirk ha sido pieza fundamental de Azulejos de Toronto en 2025. El mexicano ha estado trabajando fuerte para ganarse un lugar en el equipo, pero en el proceso se ganó a toda Canadá; ahora a un paso de ser campeón de Serie Mundial, tiene llena de orgullo a México entera.

Kirk fue honrado en México con un mural pintado por Mode Orozco: lo inmortaliza con una gorra y una camiseta de Azulejos, bajo un puente en Tijuana. Este pequeño monumento dejó emocionado al catcher que no resaltó sus sentimientos: "Muy feliz con todo el apoyo. Es algo hermoso".

Alejandro está siendo muy importante para que Toronto pueda ganar la Serie Mundial. Ha bateado con consistencia, pero también siendo oportuno en turnos importantes, durante la serie; por otra parte, se ha mostrado sólido con su defensa y eso ayuda a los lanzadores a ganar.

Alejandro Kirk, candidato al MVP de Serie Mundial 2025

Alejandro Kirk no solo ha tenido momentos oportunos de gran calibre en la Serie Mundial; también es líder de impulsadas y parte del top 5 en muchas estadísticas importantes de la Final de MLB. En ese contexto, no es una locura pensar que tiene lo necesario para ser el MVP.

El trabajo de Kirk es consistente, silencioso, ha sido subestimado por rivales y los ha castigado con poder, impulsando carreras y dando jonrones. Si el mexicano tiene un buen Juego 6, es probable que se robe votos para el MVP de una Serie Mundial con sabor latinoamericano.

Números de Alejandro Kirk en Serie Mundial 2025

Alejandro Kirk ha trabajado fuerte para ganarse un lugar en Azulejos de Toronto. No tiene el mejor físico, ni tamaño, ni condiciones... pero eso lo hace más peligroso que el resto de jugadores; ya que no esperan que pueda hacer contacto tan fuerte y consistente en la alineación.

Números de Kirk en Serie Mundial 2025:

- 5 juegos, 18 turnos, 4 anotadas, 6 hits, 2 jonrones, 6 impulsadas, 5 boletos, 4 ponches, .333 promedio, .458 OBP, .667 SLG, 1.125 OPS