Hospital Dr. Domingo Luciani ofrece atención en diversas especialidades ¿Cómo obtener la cita?

Suscríbete a nuestros canales

A través de las redes sociales, el Hospital Dr. Domingo Luciani anunció el proceso para solicitar citas en las diversas especialidades que ofrecen a los pacientes. Para ello, solo deben acudir el día específico en el horario establecido. De este modo, promueven el bienestar y cuidado de los venezolanos, como parte de las directrices gubernamentales.

¿Cómo acceder a las consultas?

Todos los servicios son gratuitos y para acceder a las consultas, deben presentarse en la central de citas, ubicada en la Planta Baja del hospital. Luego, el personal autorizado asignará la fecha correspondiente para cualquiera de las 20 especialidades disponibles.

Foto: Referencial / Cortesía

Días y lugares para las citas

Medicina interna: Deben asistir los lunes, miércoles y viernes, a partir de la 1:00 pm.

Neumología: Los días martes y jueves, desde las 7:00 am.

Gastroenterología: De lunes a jueves, a las 7:00 am.

Endocrinología: De lunes a jueves, directamente en el consultorio en PB.

Medicina física y rehabilitación: Exclusivamente los días martes, desde las 7 am en el consultorio situado en PB.

Nutrición: Lunes, martes y jueves, a las 7:00 am, en la central de citas.

Hematología: Martes y miércoles, en el respetivo consultorio, a las 7:00 am.

Cardiología: Los lunes, en el consultorio del piso 1.

Coloprocto: De lunes a viernes. Los pacientes podrán solicitar la cita en el consultorio de PB.

Nefrología: De lunes a viernes, en el consultorio.

Urología: Lunes, martes y miércoles, en la central de citas.

Dermatología: Lunes a viernes, en la central de citas.

Otorrinolaringología: De lunes a viernes, en el consultorio y en el triaje del hospital.

Traumatología: De lunes a viernes, en la central de citas.

Cirugía: De lunes a viernes, en la central de citas.

Por último, se recomienda a las personas a asistir con paciencia, debido a la alta demanda que experimenta la institución sanitaria. También, pueden acceder a la cuenta en Instagram @HDR_DomingoLuciani para obtener mayor información y solventar sus dudas o inquietudes.