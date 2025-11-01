¡ANOTEN! Se presenta un importante retirado en las carreras no válidas para el domingo 2-11-2025 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 2 de noviembre tendrá un atractivo programa de 12 carreras que se disputará en el majestuoso óvalo de Coche. La jornada ofrecerá un total una Condicional Especial, prueba que acaparará la atención de propietarios y aficionados en el hipódromo La Rinconada. Dicha competencia se disputará a la altura de la sexta carrera del programa, con hora de partida a las 3:05 p.m. Además, el emocionante sellado del 5y6 que buscará otra marca en recaudación.

La Rinconada: Retiro 5y6 nacional Nómina Caballos

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la mañana de este sábado 1 de noviembre, a través de sus redes sociales, se conoció la información de un caballo que estaba inscrito para la cuarta competencia, no válida para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada dominical.

Se trata de Galopante (número 1) pues iba a una nueva carrera especial para caballos nacionales e importados de 5 y más años, para ejemplares perdedores o debutantes, en distancia de 1.200 metros. Este ejemplar que sería conducido por el jinete Robert Capriles, no participará.

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro del pupilo de Humberto Correia por Traumatismos genealizados.