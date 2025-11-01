MLB: Max Scherzer y su historia con los Juegos 7 en la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto no lograron concretar la victoria que les diera el título en el Juego 6 de la Serie Mundial y, en consecuencia, tendrán que jugar un séptimo y decisivo ante los Dodgers de Los Ángeles en el Rogers, con el que se espera que sea una verdadera fiesta entre estas dos organizaciones.

El lanzador abridor por los locales será nada más y nada menos que el experimentado Max Scherzer. Conocido por su intensidad, su disciplina y su dominio en los momentos más exigentes, se prepara para otro capítulo épico de su carrera. Con tres premios Cy Young y múltiples apariciones en postemporada, el derecho ha demostrado que su competitividad no envejece.

Con 41 años hará historia por no solo ser el tercer jugador de mayor edad en participar en un Juego 7 de la Serie Mundial, sino que, en las últimas ocho ediciones del Clásico de Otoño, solo ha habido dos partidos que llegaron al máximo desafío y en ambos, su nombre se repite en la historia reciente del béisbol. Ahora, con la oportunidad de liderar nuevamente en un Juego 7, su experiencia será vital para las aspiraciones de Toronto y alcanzar el tan ansiado trofeo.

Max Scherzer tendrá una nueva historia en la Serie Mundial

El hecho de que solo dos Juegos 7 se hayan disputado en las últimas ocho Series Mundiales evidencia lo especial de este momento. Pero más impresionante aún es que Scherzer ha estado presente en ambos, una hazaña reservada para los lanzadores que combinan talento, longevidad y nervios de acero, siendo otro argumento que lo coloca entre los mejores de su generación.

Su presencia en el montículo simboliza la confianza del cuerpo técnico liderado por John Schneider, que reconoce su capacidad para responder bajo presión, a pesar de que puede que no tenga tanta carga de trabajo, tomando en consideración lo que significa este encuentro.

Sin duda alguna, la presencia de Max Scherzer en el montículo para este Juego 7 es un movimiento positivo para, desde su experiencia y legado, tener todo tipo de posibilidades de quedarse con la victoria y quedarse con el título en la MLB.