MLB: Mookie Betts habla sobre la importancia de Miguel Rojas en la Serie Mundial

La organización de los Dodgers de Los Ángeles ganó el juego 6 de la Serie Mundial de forma dramática y, de esta forma, habrá séptimo y decisivo este sábado 1 de noviembre, para conocer quién será el nuevo campeón de la Major League Baseball. Uno de los momentos más tensos en este último duelo se vivió en el noveno inning, en el que Mookie Betts se sintió agradecido por tener a Miguel Rojas como compañero.

Betts reveló un detalle que demuestra la importancia del liderazgo dentro del terreno de juego. El estelar jugador del conjunto californiano, quien asumió el rol de campocorto por primera vez en una Serie Mundial, reconoció públicamente el apoyo y la guía de su compañero venezolano Miguel Rojas durante el último episodio del compromiso que los acerca un paso más hacia el título.

El pelotero de 33 años es una de las principales estrellas de su organización, pero al tener una nueva posición en su carrera, se ha visto forzado a conocer todo el tipo de técnicas, movimientos y preparación que debe tener un jugador para cubrir esta área del terreno.

Mookie Betts sobre Miguel Rojas en la Serie Mundial

Si hay alguien que le ha prestado su apoyo desde el primer momento en que cambió de posición, fue el criollo, que para muchos es uno de los campocortos defensivos de su generación y, en el momento que más necesitaba un consejo al tratarse de la Serie Mundial, Rojas estaba en la segunda base para orientarlo.

“Para ser honesto, al ser esta mi primera vez jugando shortstop en la Serie Mundial, le estaba preguntando a Miguel Rojas qué hacer en esta situación. Durante el cambio de pitcher, me dijo: ‘Roletazo, asegúrate de que no llegue a tercera, toma el out. Estamos arriba por dos’. Hizo que todo fuera bastante claro y fácil para mí. Ahora tendré una mejor idea la próxima vez. Tener a Miguel Rojas ha sido una bendición.

Estas declaraciones de un pelotero de la magnitud de Mookie Betts reflejan el respeto y resaltan la importancia que tiene el criollo en un roster que está plagado de grandes estrellas. “Miggy Ro”, con su experiencia y liderazgo, ha sido un punto de apoyo esencial en el infield de los Dodgers durante toda la postemporada.

Finalmente, este tipo de jugadas y de situaciones entre Mookie Betts y Miguel Rojas son una de las principales fortalezas que tiene esta franquicia para tener éxito y estar nuevamente a un paso de quedarse con un título de campeones en las Grandes Ligas.