LVBP: Estos son los lineups que presentan Caracas y Magallanes para su tercer duelo de la zafra

Se paraliza nuevamente el país. Este sábado 8 de noviembre, Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes chocarán en el terreno de juego del Estadio José Bernardo Pérez, ubicado en la ciudad de Valencia, para el tercer compromiso entre los "Eternos Rivales" de esta temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

La realidad de ambos equipos no es nada similar. Magallanes viene de consumar su quinta caída de manera consecutiva, luego de una noche de solo tres imparables en Maracay, ante el pitcheo de Tigres de Aragua, que silenció por completo a la toletería del equipo dirigido por Mario Lissón.

En la otra acera, los Leones del Caracas viven su mejor momento de la actual zafra, al derrotar a las Águilas del Zulia este viernes 7 de noviembre, para así sumar su cuarto triunfo al hilo y escalar a la tercera plaza de la tabla de posiciones. Como de costumbre, el equipo de José Alguacil se ha apoyado en su principal arma: la ofensiva.

Para buscar el triunfo, los managers José Alguacil y Mario Lissón ya han dado a conocer sus respectivos lineups:

Lineups del tercer Caracas vs Magallanes del año: