LVBP: Estos son los lanzadores pautados para el tercer Caracas vs Magallanes del año

Emoción al rojo vivo en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia este sábado 8 de noviembre. Por tercera vez en la temporada, Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas saltarán al diamante, para regalarle a la fanaticada beisbolera del país un nuevo capítulo de esta enorme e histórica rivalidad, que tantas pasiones despierta año tras año.

Ambas novenas llegan en realidades diametralmente opuestas. Los capitalinos llegan a Valencia como terceros en la tabla de posiciones, gracias a cuatro victorias de manera consecutiva. Por su parte, Magallanes viene en caída libre, con cinco caídas al hilo, lo que los ancla al último lugar de la tabla.

Con estas realidades tan disparejas, ambas novenas saltarán al terreno con la misión de buscar una victoria que sirva para continuar el buen momento en el caso caraquista, o para empezar a despertar, en el caso eléctrico. Con este objetivo, subirán a la lomita los abridores José Marcos Torres (Leones) y Jonny Cuevas (Magallanes).

Torres vs Cuevas en el tercer Caracas-Magallanes

Por el equipo visitante, será José Marcos Torres quien subirá al montículo, para realizar su quinta actuación del año (cuarta como abridor) e intentar seguir la buena tónica con la que viene. De momento, el zurdo ostenta una efectividad buena de 3.75 y récord de 1-0. Eso sí, su WHIP de 1.58 puede generar algo de preocupación.

En el conjunto local, el estadounidense Jonny Cuevas será quien tenga la responsabilidad de sacar a "La Nave" de su mal momento, en lo que será su segunda aparición (primera como abridor) con el Magallanes. Cuevas debutó el pasado 5 de noviembre ante Bravos, en rol de relevista, y logró lanzar dos innings en blanco en los que permitió par de inatrapables.