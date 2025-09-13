Un nuevo retiro se presenta en la tercera válida del 5y6 nacional de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 14 de septiembre, a partir de la 1:00 de la tarde, continúa el desarrollo del tercer meeting de la temporada 2025 con la programación de 12 competencias de la reunión número 35 en el hipódromo La Rinconada.

Retirados: La Rinconada 5y6 nacional

En horas de la tarde de este sábado 13 de septiembre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de un nuevo ejemplar retirado que no se dará de la partida en una de las pruebas válidas para el 5y6 nacional.

Precisamente es en la novena del programa, tercera válida reservada para yeguas nacionales e importados de tres años debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros.

El primer ejemplar retirado en dicha carrera fue Johanakarina por presentar Hemorragia Pulmonar Inducida por el ejercicio del trainer Fernando Parilli Araujo y que sería montado por Winder Véliz y le correspondía salir por el puesto de pista cinco.

Nuevo retiro: Carreras ejemplares

Ahora bien, hace poco minutos se pudo conocer que en dicha carrera se presenta un nuevo retirado y no es otra que la yegua Aguamarina que iba a una nueva presentación con el jinete profesional Rafael Solano y el entrenamiento de Jefferson Rivas.

La castaña de tres años presentó Claudicacion del Miembro Posterior Derecho y por ende no se dará de la partida, esta hija de Panzer de Barcelona por Frances In Command tiene campaña de una actuación para cero triunfos.

Hasta el momento: Retiros La Rinconada reunión 35

Cabe destacar que hasta el momento dicha reunión ha celebrarse mañana domingo 14 de septiembre cuenta con tres retiros uno en las no válidas Vison, y dos en las válidas Johanakarina y Aguamarina. A pesar de estas ausencias, todo está preparado para una emocionante jornada.

Faltan pocas horas para que dé inicio una nueva reunión de carreras que promete ser interesante de principio a fin. Los aficionados pueden esperar una competencia repleta de sorpresas y actuaciones destacadas, ya que los caballos que participarán han demostrado su calidad y potencial en entrenamientos previos.