Corte Suprema de Estados Unidos: Donald Trump puede eliminar el TPS para los venezolanos ¿Cuándo entra en vigor?

La Corte Suprema permitió este viernes 3 de octubre al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminar las protecciones legales contra la deportación de más de 300,000 inmigrantes venezolanos que hacen vida en EEUU.

Los jueces de la Corte Suprema emitieron una orden de emergencia que suspendía un fallo del juez de distrito Edward Chen, de San Francisco, que dictó que Trump había puesto fin erróneamente al Estatus de Protección Temporal (TPS) para estos venezolanos.

Cuándo entra en vigor la medida

La orden del máximo tribunal de Estados Unidos estará en vigor mientras continúe el procedimiento judicial, el cual podría extenderse meses o años.

Más de medio millones de venezolanos podría ser deportados

La Administración de Trump ha tomado medidas para retirar las protecciones que han permitido a cientos de miles de inmigrantes permanecer en Estados Unidos y trabajar legalmente, entre ellas la eliminación del TPS a 600,000 venezolanos aprobada por el Gobierno del demócrata Joe Biden.

Esta no es la primera vez que la Corte Suprema actúa sobre este tema, ya que n mayo de este año revocó una orden preliminar de Chen que afectaba al TPS de otros 350,000 venezolanos, cuyas protecciones expiraron en abril. El alto tribunal no dio ninguna explicación en ese momento, algo habitual en estos recursos.

