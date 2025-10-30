3 millones de dólares por una participación de Not This Time

Suscríbete a nuestros canales

En las ventas de Campeonatos celebrado en Del Mar, la noche de este miércoles 29 de octubre se realizó la subaste de Keeneland Championship en Del Mar, en la cual se dieron varias participaciones de ejemplares que están en la cría y en actuación en las Breeders’ Cup.

Breeders’ Cup: Not This Time es la nueva sensación

Era de esperarse la puja del Hill 'n' Dale en Xalapa que pagó 3 millones de dólares por una participación en el semental líder Not This Time, registrando el precio más alto de la segunda subasta Keeneland Championship Sale el miércoles por la noche en el Paddock de Del Mar, sede de los Campeonatos Mundiales de la Breeders' Cup de 2025.

La participación fue consignada por Taylor Made Sales Agency, agente de Aaron y Marie Jones. Como característica única de la oferta, el comprador recibirá todos los ingresos de la temporada de cría 2025 de Not This Time. Este hijo de Giant's Causeway, de 11 años, se encuentra en las instalaciones de Taylor Made Stallions en Nicholasville, Kentucky.

Es un semental joven y prolífico que rinde bien tanto en pista de arena como de césped y parece que llegó para quedarse. Curlin (el semental de Hill 'n' Dale) tiene 21 años, por lo cual el Hill 'n' Dale está diversificando sus inversiones. Están involucrados con Gun Runner, Nyquist y Flightline.

Breeders’ Cup: Thorpedo Anna y Bentornato fueron la vedette

Hill 'n' Dale en Xalapa también adquirió el 20% de la participación en Thorpedo Anna, la actual Yegua del Año, por un millón de dólares. La potranca fue consignada por McPeek Racing Stables, agente de Richard M. Edwards.

Hill 'n' Dale ya era socio en la propiedad de la hija de 4 años de Fast Anna, que se ha retirado y comenzará su carrera como yegua de cría en la granja en 2026.

Mientras que Michael y Jules Iavarone desembolsaron un millón de dólares para adquirir una participación del 25% en Bentornato, el favorito en las apuestas matutinas para la Cygames Breeders' Cup Sprint (G1) del sábado, dotada con dos millones de dólares. La participación fue consignada por el agente José D'Angelo.

Keeneland creó la Subasta de Campeonato para brindar a los compradores la oportunidad de participar en el más alto nivel de las carreras de caballos pura sangre mientras disfrutaban de un evento festivo en los días previos a la Breeders' Cup.