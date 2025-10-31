El "séptimo de la suerte" le sirvió a Cardenales para remontar ante Tigres

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua (9-3) obtuvieron su primera derrota de la campaña ante Cardenales de Lara (6-7), luego que los locales remontaron el juego de este jueves y terminaron imponiéndose 6 carreras por 4 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Ahora la serie particular marcha 4-1 favorable a los bengalíes en esta temporada 2025-2026.

El abridor por los maracayeros fue Jean Pinto, quien trabajó por espacio de cuatro entradas completas, en las que permitió siete sencillos, toleró una carrera y ponchó a tres rivales. Mientras que Cleiverth Pérez hizo lo propio por los "Crepusculares", aceptando las cuatro carreras de los visitantes en 3.2 innings lanzados.

Cardenales remontó en el último tercio:

Después de eso, el bullpen larense contuvo a los bates bengalíes durante todo el desafío y aunque parecía que los de Oswaldo Guillén tenían el "juego en el bolsillo", el séptimo episodio fue una pesadilla para ellos.

Un total de cinco rayitas hilvanó la ofensiva local en ese tramo ante Edwar Colina y Cleiverth Pérez. El líder de esa remontada fue Jeferson Quero, quien conectó cuadrangular de tres rayitas, para darle la vuelta a la pizarra.

El triunfo se lo llevó Christian Cosby, el salvado fue para Hunter McMahon y la derrota a la cuenta del zurdo Daniel Juárez.

Ahora, Cardenales visitará mañana a Leones en el estadio Monumental Simón Bolívar y Tigres viajará al estadio Jorge Luis García Carneiro, para medirse a los Tiburones de La Guaira.