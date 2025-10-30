LVBP: Alcides Escobar: “Sé que vamos a salir de ese mal comienzo”

Suscríbete a nuestros canales

El veterano infielder de los Tiburones de La Guaira, Alcides Escobar, conversó en exclusiva para Meridiano previo al choque ante los Leones del Caracas en el estadio Monumental Simón Bolívar. El ex bigleaguer debutó en la zafra el pasado martes ante los Bravos de Margarita y conectó dos hits en tres turnos.

Escobar habló sobre estar a las ordenes de un nuevo mánager como Gregorio Petit, luego de la salida de Oswaldo Guillen al finalizar la temporada pasada. “Mucha gente no se lo esperaba, lo tomé de la mejor manera, eso es parte que le pertenece a la gerencia. Mis respetos para los dos, tanto Gregorio como Guillén. Le dije a él (Petit) que aquí estoy para él, para ayudarlo, estoy a la orden”.

Para Alcides, es la primera vez en toda su carrera que defiende la primera base, ni siquiera en ligas menores jugó en esa posición y confesó sentirse cómodo y dispuesto a jugar en donde lo requiera el cuerpo técnico. “Más que todo voy a jugar primera, me gusta este grupo de muchachos jóvenes que tienen buen talento como Acosta y Areinamo. Ya hablé con ellos, me puse a la orden y para cualquier cosa que me pregunten todo lo que necesiten que aquí estoy como siempre".

Actualmente los Tiburones ocupan la última plaza con un duro inicio de 4-7, pero Escobar confía en el repunte gracias al talento dentro del equipo. “Es duro el inicio que hemos tenido, yo sé que vamos a salir de ahí, tenemos el equipo para hacerlo. Pienso que podemos estar un poco ansiosos, cuando las cosas no te salen quieres hacer de más, los muchachos jóvenes van a ir mejorando día a día con la experiencia que van a ir agarrando”.